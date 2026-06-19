CSIF desea a Mañueco una legislatura "exitosa" y le marca la hoja de ruta para retener y atraer talento: "Mejorar salarios"

Los representantes de CSIF Castilla y León Agustín Argulo (Administración General de la Junta), Isabel Madruga (Educación), Benjamín Castro (Presidente) y Enrique Vega (Sanidad) durante la rueda de prensa de este viernes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha establecido este viernes, 19 de junio, la hoja de ruta que tiene que seguir el nuevo Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, al que desean una legislatura "exitosa", para alcanzar el objetivo de retener y atraer talento.

Esta guía sienta las bases para hacer realidad un "avance, modernización y mejora de los servicios públicos y de todas las estructuras de la Administración autonómica".

"Para eso hay que comenzar con la necesidad de mejorar salarios. La media en Castilla y León está alrededor de 300 euros menos al mes. Los empleados públicos estamos por debajo", ha incidido el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, ante los medios de comunicación.

Castro ha estado acompañado por los responsables en Castilla y León del área de Administración General de la Junta, Agustín Argulo; de Educación, Isabel Madruga; y de Sanidad, Enrique Vega.

Para el líder sindical, esta legislatura, además, debe ser la de la renovación de la Ley de Representación Institucional, ya que considera que el diálogo social "se tiene que adaptar de una vez por todas a la idiosincrasia" de la Comunidad, haciendo valer así el estatus representacional que tiene CSIF en diferentes ámbitos, especialmente el público.

Por otro lado, ha exigido la convocatoria de la Mesa General de Negociación para sacar adelante un nuevo convenio colectivo para el personal público y ha incidido en avances legislativos que son "imperativos" en Castilla y León.

Mientras ha calificado de "broma" que el acuerdo de PP y Vox contemple una nueva Ley de Función Pública, ya que esta se promulgó en 2005, a través del Estatuto Básico del Empleado Público y "ni siquiera se ha modernizado", ha apuntado que "hay que empezar cumpliendo los acuerdos" ya existentes.

Por ejemplo, se ha referido al que afecta a Educación, en el sentido de reconocer la función tutorial o la reducción de jornadas para mayores de 55 años, que debe estar en marcha para el próximo curso.

Con todo esto, Castro ha recordado la frase en noviembre de 2024 del portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que aún "resuena" y en la que decía que había margen en el Presupuesto General de la Comunidad para "mejorar los salarios de los empleados públicos".

"Ha habido más de 3.000 millones de incremento de las cuantías presupuestarias en esta última legislatura, cada uno de estos euros tiene que tener reflejo en los salarios", ha reivindicado Castro.

Tras una legislatura "en balde", el líder de CSIF ha emplazado a "ponernos a trabajar para mejorar, retener ese talento y atraer nuevo, sin las mejoras salariales será muy difícil conseguirlo".

Educación

Dentro de las competencias de Educación, Isabel Madruga ha valorado positivamente la "voluntad de diálogo y negociación" de la nueva consejera de este área, María Pardo, a quien la ha puesto un plazo de 15 días para iniciar el proceso para acordar la implantación del acuerdo antes de comenzar el próximo curso.

La sindicalista de CSIF ha señalado que las dos medidas que deben estar en marcha ya para el próximo curso 2026-2027 son "cruciales" y ha reivindicado también que se lleve a efecto la convocatoria de las más de 1.000 cátedras de la Oferta de Empleo Público.

Reducir la burocracia al personal docente o la creación de un plan autonómico de confort en los centros de educación públicos son otras de las cuestiones que Madruga ha llamado a la Junta para desarrollar durante esta legislatura.

Respecto a la creación de la Consejería de Industria, Comercio, Empleo y Universidades, donde se ha incluido esta última, ha avisado de que su separación de Educación a nivel nacional ha sido un "absoluto y tremendo caos", esperando que no suceda lo mismo en Castilla y León.

Sanidad

En materia de Sanidad, Enrique Vega ha subrayado la necesidad de cumplir los acuerdos ya firmados y ha recordado que ya se rubricó uno para extender los complementos por trabajar en sábados a todas las categorías.

"Está pendiente de presupuestos y lo que pedimos es que a la mayor brevedad se ponga en marcha y se haga efectivo". "Además, cuando ocurra se tiene que actualizar e igualar a lo que se cobra por trabajar en un domingo o festivo al igual que pasa en Servicios Sociales", ha añadido.

Abrir la negociación de la plantilla orgánica o hacer un estudio de la carga de trabajo de los profesionales sanitarios para actualizarla son otras de las cuestiones que el responsable de CSIF ha puesto encima de la mesa.

También ha hecho hincapié en la mejora del sistema de bolsas, ya que hay categorías que "no están incorporadas" y pide un sistema "mucho más ágil, rápido y sencillo" porque hay "herramientas que permitirían hacerlo".

En cuanto a la nueva Ley de Función Pública que PP y Vox ponen sobre la mesa, ha pedido que "no se olviden del personal sanidad porque sí se puede adecuar en ella a los técnicos medios y superiores de este ámbito en el grupo que les corresponde".

"El Gobierno central lleva 19 años incumpliendo la ley gracias a una disposición transitoria. La Junta puede hacer justicia a todos esos profesionales y colocarles donde corresponde y empezar a pagarles lo que merecen", ha destacado.

Por último, ha exigido amoldar una Ley de Puestos de Difícil Cobertura en Sanidad que afronte la "carencia de facultativos y de personal de enfermería y otras categorías" en las zonas más afectadas.

En este sentido, Vega ha advertido de que, además, "pasa cada vez más en medios urbanos como El Bierzo". "Por eso decidimos que hay que detallar cuáles son esos puestos y hay que desarrollarlos mucho mejor", ha añadido.

"Los beneficios que se les da a los profesionales que cubren estos puestos son insuficientes. Hay que hacer esos puestos mucho más atractivos, todos, pero especialmente los de difícil cobertura", ha zanjado.

Administración General e incendios

Por último, Agustín Argulo ha tomado la palabra para exponer las "distintas problemáticas" que sufren los empleados públicos, especialmente con respecto a un convenio colectivo del personal laboral que está "caducado y denunciado por CSIF".

"Ha sido un convenio lesivo y la Junta además no ha puesto en marcha ni una sola de las cuestiones. Una de ellas y la más grave es la reclasificación profesional, todo lo que tiene que ver con las nuevas titulaciones, y no se ha adaptado", ha lamentado el responsable del área de CSIF.

La movilidad del personal funcionario, la relación de puestos de trabajo del personal laboral, que acabe con todas las vacantes y que con un plan de Recursos Humanos, como exigía CSIF, hubiera permitido "ofertar 5.000 plazas más en la oferta de empleo público de 2025".

Por último, ha advertido de que la campaña de incendios forestales de este año se ha comenzado "peor que nunca" ya que hay una preocupante "falta de muchos medios".

"Es la peor campaña que podemos haber empezado. Seguimos con el mismo modelo de operativo de incendios que es claramente fallido. No se puede seguir, cambiar una jefatura de servicio a una dirección general y mantener a la misma persona", ha precisado Argulo.