Quiñones asegura que unir en la misma consejería industria y universidad busca atender a la demanda del mercado

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una comparecencia en las Cortes Rubén Cacho ICAL

El recientemente nombrado consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, argumentó hoy que incluir en la misma consejería la industria y la universidad es una “filosofía estratégica” que busca mejorar la transferencia del conocimiento y atender la demanda del mercado económico e industrial.

“Se trata de dar al mundo empresarial aquello que necesita y, al mismo tiempo, facilitar a los jóvenes la retención del talento para que sigan emprendiendo su vida aquí, en Castilla y León.

Suárez-Quiñones, que realizó estas declaraciones antes de participar en la gala de los IX Premios de la Industria en España de la Fundación TecnoVitae, en lo que ha sido su primer acto al frente de la nueva consejería, también comprometió el apoyo de la Junta al sector y aseguró que se mantendrán los apoyos a la internacionalización, la innovación y la mejora en la digitalización.

Al mismo tiempo, destacó la fortaleza industrial de Castilla y León, ya que este sector representa el 19 por ciento del PIB, cuatro puntos más que la media nacional, y resaltó que la Comunidad viene liderando el Índice de Producción Industrial, con una subida del 6,2 por ciento, casi cinco puntos por encima que la media nacional.

A su vez, remarcó que la Junta apuesta por el fortalecimiento de la industria, “desde el punto de vista del acompañamiento, la financiación y generando suelo industrial en todo el territorio para que exista cohesión territorial también en la producción industrial y luchar contra la despoblación”.

En declaraciones recogidas por Ical, también destacó la importancia de los galardones de TecnoVitae, premios que nacieron en Castilla y León y que “han sabido escalar” a una categoría nacional.

Precisamente el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano, destacó que estos galardones tienen como objetivo reconocer los avances de la sociedad y la capacidad económica de producción, a la vez que reivindicó al Gobierno un plan de reactivación.

“El potencial de España es espectacular. Hemos estado durante unos años en unas posiciones mucho más elevadas a nivel mundial, sin embargo ahora nos estamos quedando, por lo que se necesita un plan a medio y largo plazo para explotar todo nuestro potencial”, aseveró.