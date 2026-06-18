Castilla y León inicia la elaboración de los Presupuestos de 2027: objetivo, aprobarlos antes del 15 de octubre

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno M. Chacón ICAL

La Junta de Castilla y León ha dado este jueves el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2027.

El Consejo de Gobierno ha acordado el inicio de los trabajos para redactar tanto el Proyecto de Ley de Presupuestos como la Ley de Medidas que acompañará a las cuentas autonómicas del próximo ejercicio.

Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico pone en marcha un proceso que permitirá definir los ingresos, gastos y operaciones financieras de la Administración general de la Comunidad, sus organismos autónomos, entidades públicas, empresas y fundaciones del sector público autonómico.

Así como las estimaciones de los beneficios fiscales vinculados a los tributos gestionados por Castilla y León.

Los presupuestos de 2027, una vez se aprueben por las Cortes y entren en vigor, sustituirán a los de 2024, que se prorrogaron tanto en 2025, al no registrar la Junta las cuentas en el parlamento, como en 2026, cuando la oposición tumbó el proyecto enviado en solitario de Alfonso Fernández Mañueco.

Los trabajos arrancarán esta misma semana con cuatro actuaciones principales: el cálculo del escenario de ingresos para 2027, la redacción de los textos articulados de los anteproyectos de ley, la elaboración del escenario macroeconómico y la definición de la aplicación de las medidas de reducción fiscal comprometidas por el Gobierno autonómico.

En materia de ingresos, los distintos centros directivos realizarán las previsiones correspondientes a sus ámbitos de competencia, incorporando además las cifras provisionales de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica que comunique el Ministerio de Hacienda en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Paralelamente, la Consejería de Economía y Hacienda solicitará a los distintos departamentos sus propuestas normativas para incorporarlas al Anteproyecto de Ley de Presupuestos y a la Ley de Medidas.

Una vez elaborado, el texto consolidado será remitido para informe al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo de Castilla y León.

Asimismo, la Junta elaborará el escenario macroeconómico que servirá de base para fijar el límite de gasto no financiero y configurar los estados numéricos de las futuras cuentas autonómicas.

Rebaja fiscal comprometida por Mañueco

Uno de los aspectos que deberá concretarse durante la elaboración de los Presupuestos será la aplicación de las medidas fiscales comprometidas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó que durante los próximos meses se determinará si algunas de estas medidas se incorporan ya en las cuentas de 2027.

Entre ellas figura la rebaja del tramo autonómico del IRPF anunciada por el presidente autonómico.

"Se irá definiendo si las medidas que Mañueco ha prometido se van a incluir ya en estos Presupuestos.

Por ejemplo, la primera medida es la de impuestos del IRPF, que habrá una rebaja de un punto que beneficiaría a todos los contribuyentes. Será de 0,25 puntos en el primer ejercicio hasta alcanzar el 1%. Esto es lo que tenemos que definir", señaló.

Sobre posibles recortes en algunas consejerías, Carriedo ha dejado claro que "esos números son los aprobados en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, ahora lo tenemos que pasar a cantidades".

También ha afirmado que en las más de 300 medidas del acuerdo hay "importantes medidas" que han venido planteándose durante la campaña electoral o en el parlamento, "como son la hoja de ruta, pues tendrán su reflejo presupuestario".

15 de octubre

Fernández Carriedo también avanzó el calendario con el que trabaja el Ejecutivo autonómico para tramitar las nuevas cuentas.

"Nuestro plazo para presentar es antes del 15 de octubre y vamos a trabajar con ese horizonte. Es un tiempo más que suficiente para que luego las Cortes tengan tiempo de hacer su trabajo para poder aprobarlo y que el 1 de enero de 2027 ya estén en vigor", afirmó.

El consejero precisó además que la elaboración del techo de gasto dependerá de información clave que debe remitir el Gobierno central durante las próximas semanas.

"Necesitamos saber algunos datos fundamentales de fondos europeos y de entregas a cuenta. Normalmente, antes de terminar el mes de julio se nos suele informar de las entregas a cuenta, lo que nos sirve para definirlo", explicó.

Según detalló, la previsión de la Junta es llevar el límite de gasto no financiero a las Cortes de Castilla y León "a finales de septiembre o primeros de octubre", paso previo a la presentación formal del Proyecto de Presupuestos para 2027.