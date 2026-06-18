Ayuso pone a Castilla y León como ejemplo para criticar a Vox: “Tienen un discurso para gobernar y otro en redes”

Castilla y León ha estado esta mañana presente en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó este jueves un duro enfrentamiento con Vox durante la última sesión de control del curso político.

Ha acusado a la formación liderada por Santiago Abascal de mantener "un discurso cuando gobiernan y otro para las redes sociales cuando se les ve el plumero" y aseguró que "todo lo que dice Vox es mentira".

La polémica surgió a raíz de una pregunta formulada por la portavoz de Vox en la Cámara regional, Isabel Pérez Moñino, centrada en la reducción del gasto público.

Durante su intervención, Ayuso reprochó a la formación que critique determinadas políticas desde la oposición mientras actúa de forma diferente allí donde gobierna.

"Van una y otra vez con las mismas cosas para luego gobernar y no cumplirlo", afirmó la presidenta madrileña, que puso como ejemplo a Castilla y León, comunidad en la que Vox forma parte del Ejecutivo autonómico.

"El mayor presupuesto y el mayor gasto de la historia. Así son ustedes, tienen un discurso cuando gobiernan y otro para las redes sociales", censuró.

Nuevos acuerdos

Por otro lado, Ayuso anunció que la Comunidad de Madrid promoverá nuevos convenios con otras comunidades autónomas para que estudiantes y universitarios residentes fuera de la región puedan beneficiarse del bono transporte madrileño sin necesidad de empadronarse.

Según explicó, una vez consolidado el nuevo sistema tarifario, el Gobierno regional aplicará la normativa del Consorcio Regional de Transportes que establece que las tarifas subvencionadas estén destinadas prioritariamente a los contribuyentes madrileños.

"Esto no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que tenemos convenio y responde a otra realidad", aclaró Ayuso.

Además, señaló que Madrid impulsará nuevos acuerdos con otras autonomías para que jóvenes universitarios y estudiantes que cursan sus estudios en la región puedan acogerse al abono joven y a las subvenciones asociadas.

Castilla y León apuesta por el diálogo

Desde la Junta de Castilla y León, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, mostró una disposición favorable a alcanzar acuerdos con Madrid en esta materia.

Fernández Carriedo explicó que ambas administraciones mantienen contactos para estudiar fórmulas que permitan extender los beneficios del transporte a los ciudadanos de provincias limítrofes.

"Estamos en contacto con Madrid y nos ha trasladado la posibilidad de establecer bonos de transporte, sobre todo en territorios limítrofes. Nosotros lo aceptamos porque era también nuestra idea y mantenemos una muy buena relación con Madrid", señaló.

El portavoz destacó además la sintonía existente entre Isabel Díaz Ayuso y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quienes han venido abordando esta cuestión en los últimos meses. "A través del diálogo podemos llegar a un acuerdo", afirmó.

La firma de un convenio para facilitar el acceso a los bonos de transporte entre ambas comunidades podría convertirse en una de las primeras tareas que afronte la nueva consejera de Movilidad y Transformación Digital, Cristina Sanchidrián, una vez se concreten las negociaciones entre ambos gobiernos.