Mañueco junto a los Reyes, Ayuso, Feijóo, González y Page en unos premios de periodismo “Ha sido un honor”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asistió este martes en Madrid a la gala conmemorativa del 25 aniversario del diario El Confidencial.

Un acto presidido por Sus Majestades los Reyes y que reunió a destacadas personalidades del ámbito político, institucional, empresarial y mediático.

Entre los asistentes figuraban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; y el expresidente del Gobierno Felipe González, entre otras personalidades.

Tras el acto, Fernández Mañueco destacó la trayectoria del medio de comunicación y el papel del periodismo en la sociedad.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Junta señaló que "ha sido un honor compartir con Sus Majestades los Reyes y tantas personalidades la celebración del 25 aniversario de El Confidencial. Son 25 años de periodismo libre, riguroso e influyente, comprometido con la verdad y con la sociedad. ¡Muchas felicidades!".

La gala sirvió también de escenario para la entrega de los Premios de Periodismo de Investigación organizados por El Confidencial.

En la categoría nacional, el galardón recayó en La Marea por su reportaje sobre la industria de la gestación subrogada en España.

El premio internacional fue para Aristegui Noticias por la investigación Televisa Leaks, mientras que el reconocimiento a la trayectoria profesional fue concedido a Dean P. Baquet, exdirector de The New York Times.