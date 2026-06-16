El coste de seguir respirando: enfermos de dolencias respiratorias exigen ayudas por el gasto de luz en sus casas

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha dictado una contundente resolución en la que insta formalmente a la Consejería de Sanidad a mover ficha para paliar la asfixia económica que sufren cientos de pacientes crónicos en la comunidad.

La Defensoría exige el impulso de las actuaciones normativas y administrativas necesarias para crear un sistema de ayudas económicas que sufrague los elevados costes de electricidad que soportan las personas obligadas a permanecer conectadas a dispositivos terapéuticos domiciliarios de carácter vital.

En este caso, tales como los equipos CPAP para la apnea del sueño, ventiladores mecánicos o asistentes de tos.

El origen del expediente se remonta a la queja de un ciudadano que transmitió su profunda disconformidad ante la total "ausencia de ayudas económicas destinadas a sufragar los gastos de electricidad que soportan los pacientes que precisan terapias respiratorias domiciliarias mediante dispositivos conectados a la red eléctrica".

Hasta el momento, la Junta de Castilla y León restringe estas compensaciones única y exclusivamente a los enfermos dependientes de concentradores de oxigenoterapia, marginando al resto de patologías respiratorias severas que requieren maquinaria electromédica de uso diario.

Un agravio comparativo

La institución autonómica subraya que este escenario de desamparo no es nuevo. El Defensor del Pueblo regional ya emitió una resolución idéntica en el año 2021 en la que urgía a Sanidad a equiparar a los usuarios de la apnea del sueño con los de la oxigenoterapia.

Aunque la Administración aceptó en su día el tirón de orejas de forma parcial, afirmando que valoraría la incorporación de nuevas terapias en futuras modificaciones normativas, la realidad es que años después no se ha ejecutado ninguna medida real.

La reciente Resolución de la Gerencia Regional de Salud del 8 de febrero de 2024 volvió a blindar las ayudas de forma exclusiva para la oxigenoterapia continua, dejando fuera a estos colectivos vulnerables.

La Consejería de Sanidad, por su parte, se ha defendido alegando la enorme "diversidad de modalidades terapéuticas", el notable incremento en el volumen de pacientes y la "heterogeneidad del consumo eléctrico asociado a los distintos dispositivos".

Asimismo, el departamento que dirige la sanidad regional ha escudado su inacción en las severas "dificultades de gestión y tramitación que supondría la articulación de ayudas directas a los usuarios".

Lo hace argumentando además que las tarifas vigentes se diseñaron para regular la relación con las entidades médicas concertadas que prestan los servicios, y no para canalizar prestaciones directas a los ciudadanos particulares.

Unos argumentos burocráticos que el Procurador del Común ha rechazado con firmeza.

Para la institución que lidera Tomás Quintana, resulta incomprensible que se penalice al administrado por cuestiones de intendencia interna cuando existe un claro "reconocimiento de que otras modalidades terapéuticas también conllevan consumo eléctrico, derivado del uso continuado de dispositivos electromédicos necesarios para el tratamiento de patologías crónicas".

Es decir, la necesidad clínica y el impacto en el bolsillo del ciudadano son idénticos.

"Las dificultades de gestión o la heterogeneidad del consumo eléctrico no pueden erigirse en un obstáculo suficiente para excluir de forma generalizada cualquier medida compensatoria" — advierte con dureza el Procurador del Común —, haciendo hincapié en que se trata de costes energéticos derivados directamente de tratamientos prescritos por el propio sistema sanitario público.

El dictamen incide de manera especial en el actual contexto socioeconómico y en el encarecimiento de los suministros básicos.

"El incremento sostenido del coste de la energía eléctrica repercute especialmente en personas con patologías crónicas y necesidades terapéuticas permanentes", recuerda Quintana.

Una coyuntura alarmante que obliga a los poderes públicos a "arbitrar mecanismos de apoyo económico adecuados" de forma impostergable, puesto que "concurre una situación materialmente similar en cuanto a la necesidad de utilización continuada de equipos conectados a la red eléctrica".

Un ultimátum de dos meses para la Consejería

Aunque el Procurador del Común concede que la Junta de Castilla y León puede considerar más apropiado regular este paquete de ayudas mediante un paraguas normativo independiente del de los conciertos sanitarios, recalca que esa opción "no excluye la conveniencia ni la necesidad de promover una regulación específica".

Una legislación propia que permita extender las compensaciones bajo estrictos "criterios objetivos de necesidad terapéutica, consumo energético y uso continuado".

El dictamen concluye con la formulación de una resolución de dos puntos clave donde se demanda a Sanidad la aprobación de un "marco regulador específico" que garantice de una vez por todas "los principios de equidad y adecuada protección de los pacientes afectados".