Confirmado por el Gobierno: más de 184 millones de euros para mejorar estas 19 carreteras en Castilla y León

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la licitación de varios contratos de conservación y explotación de carreteras estatales en Castilla y León por un importe total de 184,4 millones de euros.

Se trata de una inversión que permitirá mejorar la seguridad vial y el estado de algunas de las principales vías de comunicación de la Comunidad.

Las actuaciones previstas se repartirán entre las provincias de Burgos, León, Soria y Valladolid.

Donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación de firmes y mejora de elementos de seguridad durante los próximos años.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destacan que estos contratos forman parte del programa de conservación de la Red de Carreteras del Estado, “con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas de circulación, accesibilidad y seguridad para los usuarios”.

Más de 35 millones para las carreteras de Valladolid

La provincia de Valladolid contará con una inversión de 35,28 millones de euros destinada a la conservación del denominado sector 4 de la red estatal.

Los trabajos afectarán a algunas de las infraestructuras con mayor volumen de tráfico de la provincia, entre ellas la autovía A-62 entre los kilómetros 101 y 193.

También la ronda exterior VA-30, la A-11 entre los kilómetros 294 y 412, así como diferentes enlaces y vías de servicio asociados a estas carreteras.

Además, se actuará sobre varios tramos de las carreteras N-620 y N-122, incluyendo la rehabilitación del firme de la N-122A entre los puntos kilométricos 395+800 y 402+723, una actuación destinada a mejorar la comodidad y seguridad de la circulación.

Burgos concentra la mayor inversión

La provincia burgalesa será la que reciba una mayor cuantía, con más de 99 millones de euros repartidos en dos contratos.

El primero, de 75,75 millones, permitirá conservar importantes corredores como la A-1 y la A-11, además de diferentes tramos de las carreteras N-122, N-622 y N-1.

Entre las actuaciones previstas destaca la rehabilitación del firme de la antigua N-1 entre Fuentespina y Aranda de Duero.

El segundo lote, dotado con 23,78 millones de euros, se centrará en la A-73 y varios tramos de las carreteras N-623 y N-627, donde también se renovará el pavimento en diversos puntos.

Mejoras en León y Soria

En León se invertirán 34,37 millones de euros para la conservación de la A-66, la LE-30, la LE-11, la LE-20 y varias carreteras nacionales.

Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora del balizamiento de la N-630 mediante nuevos elementos reflectantes y dispositivos de seguridad vial.

Por su parte, Soria contará con una inversión de 19,2 millones de euros destinada al mantenimiento de la autovía A-2 entre los kilómetros 139 y 181.

Los contratos tendrán una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos años y una extensión adicional de hasta nueve meses.

Asimismo, incorporarán medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones derivadas de las labores de conservación.