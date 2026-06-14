Ya es oficial: la Junta eleva las becas a alumnos para estudios postobligatorios hasta superar las 2.300

La Consejería de Educación va a hacer público, en los próximos días y en el Portal de Educación y las direcciones provinciales la resolución de la convocatoria de ayudas postobligatorias relativas al presente curso 2025-26.

Con esto, la Junta de Castilla y León ayuda a los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional o enseñanzas de Régimen Especial que no puedan acceder a la ayuda del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para estos estudios.

Para ampliar el alcance de estas ayudas y beneficiar a un mayor número de estudiantes, el Ejecutivo autonómico ha incorporado diversas mejoras en la convocatoria. Entre ellas, destaca la ampliación de las enseñanzas que dan acceso a las becas, incluyendo estudios que no están cubiertos por las ayudas estatales.

Además, se mantiene la modalidad de ayuda fija vinculada a la excelencia académica, que premia el rendimiento de los alumnos, junto con las dos líneas tradicionales: la ayuda variable, determinada según el nivel de renta familiar, y la ayuda fija, asociada a la residencia del estudiante.

En concreto, se han concedido 2.308 ayudas para 1.851 estudiantes de la Comunidad (ya que muchos de ellos han recibido dos o más) por un importe total de 772.800 euros.

Por niveles educativos, los beneficiarios de Bachillerato suponen un 45,6 %; los de FP, un 37,1 %; los becados de Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música-Danza, un 16 %; los de Artes Plásticas y Diseño, un 1 %; las Enseñanzas Deportivas, un 0,2 %, y finalmente, de Idiomas, un 0,1 %.