El viaje a Cantabria por la A-67 se complica por las obras del AVE: corte total desde el lunes y alternativa por la Nacional

Las obras del AVE cortan la A-67 entre Monzón y Amusco (Palencia) en sentido Cantabria Brágimo ICAL

Las comunicaciones por carretera en la provincia de Palencia registrarán importantes complicaciones durante la próxima semana debido al avance de los trabajos de la nueva línea ferroviaria de alta velocidad.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, ha anunciado que a partir de las 8:00 horas del próximo lunes 15 de junio se procederá al corte total de la circulación en la autovía A-67

Se trata de una infraestructura clave que soporta diariamente un elevado volumen de tráfico al conectar el interior peninsular con Cantabria.

La interrupción del servicio afectará a ambas calzadas de la autovía y se prolongará de forma ininterrumpida hasta las 13:00 horas del viernes 19 de junio.

En concreto, el tramo que quedará completamente restringido a la circulación es el comprendido entre el enlace 21, situado en el término municipal de Monzón de Campos, y el enlace 30, que da acceso a las localidades de Piña de Campos y Amusco.

Ante esta situación, el Gobierno ha diseñado un operativo de tráfico que desviará de forma obligatoria todos los vehículos por la carretera nacional N-611, la cual se encuentra paralela al trazado afectado y ya cuenta con la señalización específica para absorber el flujo de automóviles.

El motivo principal de este cierre total radica en la necesidad de garantizar de forma absoluta la seguridad de los operarios de la obra y de los propios usuarios de la vía.

Según detalla el informe oficial, durante estas jornadas se procederá a la demolición técnica de dos pasos superiores existentes que cruzan sobre la plataforma de la A-67.

Estas estructuras deben ser eliminadas para permitir la construcción y el despliegue de la plataforma de la nueva línea de alta velocidad que unirá la capital palentina con Aguilar de Campoo, un ambicioso proyecto ferroviario que cuenta con un presupuesto global de 1.700 millones de euros destinados a reducir sensiblemente los tiempos de viaje entre Santander y Madrid.

A pesar de que el corte total finalizará al mediodía del viernes 19 de junio, la normalidad circulatoria no se restablecerá de manera inmediata para el fin de semana.

El Ministerio ha confirmado que a partir de las 13:00 horas de ese día se procederá a una reapertura muy condicionada.

El tráfico se restablecerá en la calzada derecha, que corresponde al sentido ascendente hacia Santander, aunque los conductores solo dispondrán de un único carril de circulación habilitado.

Por su parte, la calzada izquierda, que da servicio a los vehículos que se dirigen en sentido Palencia y Madrid, permanecerá totalmente cerrada al tránsito por un periodo de tiempo indefinido para continuar con las necesarias labores de acondicionamiento de la infraestructura vial.

Las autoridades de tráfico recuerdan que, al tratarse de una autovía de alta ocupación y muy utilizada para el transporte de mercancías y trayectos de larga distancia, el desvío por la carretera nacional N-611 experimentará un notable incremento en la densidad de vehículos