Preocupación en las ONG de Castilla y León por la intención de Vox de reducir al mínimo la cooperación al desarrollo

La Coordinadora de ONGD de Castilla y León (COODECyL) ha manifestado su "preocupación" ante la propuesta de reducir al "mínimo" las subvenciones destinadas a cooperación internacional al desarrollo en la Comunidad.

Una medida que ha comenzado ya a figurar en los acuerdos de gobierno que PP y Vox han realizado en otras comunidades. Por ejemplo en Aragón, se ha retirado el apoyo a la cátedra de cooperación y lo ha destinado a la prioridad nacional.

Por ese motivo, en Castilla y León, este tipo de coordinadoras ya han mostrado su preocupación.

De esta manera, la organización, que agrupa a entidades dedicadas a la cooperación internacional, advirtió de que esta política "no es un gasto superfluo ni una concesión ideológica", sino una herramienta pública basada en los derechos humanos, la solidaridad, la igualdad, la sostenibilidad y la construcción de paz.

Desde COODECyL recuerdan que la cooperación al desarrollo representa una política pública consolidada durante décadas gracias al trabajo conjunto de organizaciones sociales, administraciones, universidades y ciudadanía.

Durante este tiempo, los recursos autonómicos han permitido impulsar proyectos relacionados con el acceso al agua potable, la salud, la educación, la soberanía alimentaria, la protección de la infancia, la igualdad entre mujeres y hombres, la atención humanitaria y el fortalecimiento de comunidades vulnerables en distintos países.

Respaldo de la ciudadanía

La coordinadora sostiene que los datos reflejan que la ciudadanía mantiene un respaldo significativo a las políticas de solidaridad internacional.

Además advierte de que una reducción drástica de los fondos supondría "debilitar una herramienta que contribuye a salvar vidas, proteger derechos y generar estabilidad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras".

Asimismo, la entidad mostró su inquietud por la consolidación de discursos que vinculan el acceso a derechos con el origen o la nacionalidad de las personas.

"Los derechos humanos son universales o dejan de ser derechos", señalaron desde la organización, que rechazó cualquier planteamiento que fomente la exclusión o cuestione el papel de las entidades sociales.

Pese a sus críticas a la propuesta de recorte, COODECyL reconoció el trabajo desarrollado por la Junta de Castilla y León y por los distintos agentes implicados en la ejecución del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo.

En este sentido, reclamó al Ejecutivo autonómico que mantenga y refuerce esta política pública, en línea con la legislación autonómica y estatal y con los compromisos internacionales asumidos por España.