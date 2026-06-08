Castilla y León rebajará el IRPF, herencias más baratas para hermanos y sobrinos y luchará contra el absentismo laboral

Esta semana pasada llegó el ansiado acuerdo entre Mañueco y Pollán. Una reedición del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León, que, como suele ser habitual, abre una nueva etapa política en la Comunidad.

Todos tienen puesta la mirada en lo ocurrido hace cuatro años. Por eso, el documento firmado por ambas partes, de 62 páginas y 19 ejes programáticos, es clave.

En este caso sirve de hoja de ruta para los próximos cuatro años y señala un modelo muy definido, con plazos y exigencias a cumplir por los dos bandos.

EL ESPAÑOL Castilla y León ha analizado las medidas para controlar la inmigración ilegal y ahora es el momento de hacerlo con los temas del bolsillo.

Por ejemplo, en el texto se habla de reducción progresiva de impuestos, de recorte de determinadas subvenciones públicas, incentivos al emprendimiento, apoyo reforzado al sector primario y una estrategia específica para combatir la despoblación rural.

La pregunta que surge de inmediato es hasta qué punto estas medidas pueden acabar notándose en la economía cotidiana de las familias castellanas y leonesas. Vamos con ello.

Reducción en el IRPF

Uno de los pilares fundamentales del acuerdo es la política fiscal. La reducción progresiva del tramo autonómico del IRPF, con rebajas del 0,25% anual hasta alcanzar un descenso acumulado del 1% en 2030.

Esto constituye una de las principales señas de identidad económica del nuevo Ejecutivo y de las que Mañueco ya lleva años presumiendo al ser una de las autonomías con menos cargas fiscales de España.

Sobre el papel, se trata de una medida destinada a dejar más dinero en manos de los contribuyentes, especialmente de las clases medias, que representan la mayor parte de la base fiscal de la Comunidad.

Esta rebaja podría traducirse en varias decenas o incluso más de un centenar de euros al año.

Es cierto que no supone una transformación radical de la economía doméstica, pero sí una señal política clara de que el nuevo Gobierno pretende diferenciarse mediante una fiscalidad más baja. Y, según como está ahora mismo la inflación, bienvenida sea.

A esta rebaja se suma otro compromiso que históricamente ha sido defendido tanto por el PP como por Vox: la progresiva ampliación de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones.

La novedad es que estas ventajas fiscales no se limitarán únicamente a padres e hijos, sino que se extenderán a familiares cercanos como hermanos, tíos y sobrinos.

Para muchas familias rurales y para numerosos pequeños negocios familiares, esta medida puede tener una relevancia considerable.

Castilla y León es una comunidad donde buena parte de la actividad económica sigue ligada a empresas familiares, explotaciones agrarias y pequeños patrimonios transmitidos de generación en generación.

Reducir el coste fiscal de estas transmisiones puede facilitar la continuidad de actividades económicas que de otro modo podrían verse comprometidas por la carga tributaria.

Una medida que ya ha sido aplaudida desde muchos sectores.

La apuesta por el medio rural aparece, de hecho, como uno de los grandes ejes vertebradores del pacto.

Castilla y León sigue enfrentándose a uno de los mayores desafíos demográficos de Europa occidental, con amplias zonas afectadas por el envejecimiento y la pérdida constante de población.

Impuestos cero

En este contexto, la propuesta de establecer prácticamente unos "impuestos cero" para determinadas operaciones vinculadas al mundo rural busca actuar como incentivo para fijar población.

La transmisión de primeras viviendas habituales, locales de negocio o explotaciones agrarias prioritarias quedaría exenta de determinados tributos autonómicos.

La medida puede facilitar el relevo generacional y abaratar la llegada de nuevos propietarios o emprendedores a los pueblos, aunque resulta difícil pensar que por sí sola pueda revertir tendencias demográficas que llevan décadas consolidándose.

Dentro del apartado tributario aparece además una medida especialmente llamativa por su impacto directo y fácilmente comprensible para el ciudadano.

Reducción por ir al gimnasio

El acuerdo contempla una deducción en el IRPF equivalente al 30% de los gastos destinados a la práctica deportiva y actividades saludables, con un límite anual de 150 euros.

Una medida que fue anunciada por Mañueco en campaña y que ahora se mantiene en el programa de gobierno de ambos partidos.

Gimnasios, clubes deportivos, actividades de natación, yoga, pilates, senderismo o incluso determinadas disciplinas artísticas como el ballet podrán acogerse a esta deducción.

Control del gasto

El control del gasto público representa la otra gran seña de identidad, especialmente por influencia de Vox.

El nuevo Ejecutivo plantea una revisión profunda de subvenciones y ayudas públicas, con especial atención a aquellas destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas cuya utilidad pública no pueda acreditarse de forma objetiva.

La reducción prevista, que podría alcanzar el 50% en determinados casos, responde a una visión política que considera que existe margen para adelgazar estructuras subvencionadas y destinar esos recursos a otras prioridades.

Los sindicatos, como ya pasara hace cuatro años, han anunciado batalla.

En esa misma línea se sitúa la decisión de congelar al mínimo las partidas destinadas a cooperación internacional y revisar otras subvenciones consideradas prescindibles.

El acuerdo también incorpora medidas destinadas a reforzar el mercado laboral mediante un mayor seguimiento de la empleabilidad por parte del Ecyl y una vigilancia más intensa del absentismo laboral.

El objetivo es reducir las paradojas que actualmente se producen en algunos sectores, donde existen vacantes sin cubrir al mismo tiempo que miles de personas permanecen inscritas como desempleadas.

Otro de los grandes bloques económicos del pacto se centra en el impulso empresarial. La creación de 2.600 hectáreas adicionales de suelo industrial pretende reforzar la capacidad de Castilla y León para captar inversiones productivas.

"Kit autónomo"

Donde sí puede apreciarse un efecto más rápido es en el amplio paquete de ayudas destinado a autónomos y emprendedores.

El denominado "kit autónomo" incluye bonos para cotizaciones, cuota cero durante veinticuatro meses para nuevos trabajadores por cuenta propia, ayudas para cubrir cotizaciones durante bajas médicas y un refuerzo notable de los programas de relevo generacional en negocios.

A ello se suman subvenciones para desempleados que quieran emprender, jóvenes que finalizan sus estudios o empresarios que contraten a su primer trabajador.

En una comunidad donde el tejido productivo depende en gran medida de pequeñas empresas y autónomos, estas medidas pueden tener una repercusión significativa.

La atención al mundo rural vuelve a aparecer con fuerza en el capítulo dedicado a la agricultura y la ganadería.

Las bonificaciones para seguros agrarios, los planes de apoyo a la ganadería extensiva y al sector ovino-caprino, las inversiones en infraestructuras hidráulicas para explotaciones ganaderas y el refuerzo de la prevención de incendios configuran uno de los paquetes sectoriales más ambiciosos del acuerdo.

No se trata únicamente de ayudas económicas.

El pacto económico entre PP y Vox dibuja una estrategia claramente orientada hacia la reducción de la presión fiscal, el apoyo al emprendimiento y la protección del medio rural. Sus defensores sostienen que estas medidas estimularán la actividad económica, atraerán inversión y facilitarán la creación de empleo.

Sus críticos advierten de que la reducción simultánea de ingresos tributarios y el aumento de determinadas ayudas puede generar tensiones presupuestarias si el crecimiento económico no acompaña.