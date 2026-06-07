Las enfermeras coinciden: “Necesitamos una Dirección General de Cuidados y Humanización”

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León solicitará al próximo responsable de la Consejería de Sanidad la creación de una Dirección General de Cuidados y Humanización, liderada por profesionales de Enfermería.

Lo hacen con el objetivo de reforzar el papel estratégico de los cuidados dentro del sistema sanitario autonómico.

La organización colegial considera esta medida una prioridad para consolidar la participación de las enfermeras en la planificación, organización y gestión sanitaria de la Comunidad.

La propuesta será trasladada a la nueva Administración autonómica una vez se constituya el Gobierno regional y se produzca el nombramiento del nuevo titular de Sanidad.

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, sostiene que los cambios demográficos y asistenciales que afronta la Comunidad hacen necesario avanzar hacia modelos de gestión donde los cuidados tengan una presencia específica y capacidad real de decisión.

“Castilla y León afronta retos sanitarios muy importantes vinculados al envejecimiento, la cronicidad, la dispersión geográfica y la atención a personas dependientes. Los cuidados deben ocupar un espacio central en la organización sanitaria y eso exige estructuras específicas de planificación y gestión”, señala Ruiz.

La propuesta contempla la creación de una Dirección General de Cuidados y Humanización encabezada por una enfermera o enfermero.

Una figura que permitiría fortalecer la coordinación asistencial, garantizar la continuidad de los cuidados y mejorar la planificación de recursos relacionados con la atención sanitaria y sociosanitaria.

Impulsar políticas de cuidados

Desde el Consejo destacan que las enfermeras poseen un conocimiento directo de la realidad asistencial en hospitales, centros de salud, residencias y atención domiciliaria, una experiencia que consideran imprescindible incorporar a los espacios de toma de decisiones.

“Esta estructura permitiría impulsar políticas específicas relacionadas con el envejecimiento, la atención a pacientes crónicos, la coordinación sociosanitaria, la enfermería escolar, la atención comunitaria o el desarrollo de las especialidades enfermeras”, explica Enrique Ruiz.

La organización recuerda que diversos sistemas sanitarios nacionales e internacionales ya cuentan con estructuras específicas de dirección y planificación de cuidados lideradas por profesionales de Enfermería.

Entre los ejemplos citan a Aragón, que dispone de una Dirección General de Cuidados y Humanización, así como al sistema sanitario británico, donde la figura del Chief Nursing Officer ejerce el liderazgo estratégico de la profesión dentro del NHS. Modelos similares funcionan también en países como Canadá.

Una sanidad más orientada a las personas

Para el presidente del Consejo, la evolución de la asistencia sanitaria exige un cambio de enfoque.

“Durante muchos años el sistema sanitario ha estado centrado en la enfermedad. Hoy sabemos que la gestión de los cuidados, la prevención, el seguimiento de pacientes y la coordinación asistencial son igual de importantes para garantizar una atención sanitaria eficaz y sostenible”, afirma.

“La sanidad del futuro necesitará tecnología e innovación, pero también una organización mucho más orientada a los cuidados y a las necesidades reales de las personas. Y ahí la Enfermería tiene mucho que aportar”, concluye Enrique Ruiz.