Ya es oficial: huelga en la Agencia Tributaria en plena campaña de la declaración de la renta

Campaña de la Declaración de la Renta. Fotografía: Rubén Cacho / ICAL.

CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha convocado a la plantilla de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a un paro de 24 horas el próximo lunes, 8 de junio, en todos los centros de trabajo de España.

Todo para reclamar “aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos firmados con la AEAT”.

El sindicato afirma que las movilizaciones contra la AEAT “son consecuencia del bloqueo de la dirección de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales”.

“Exigimos tres puntos clave e irrenunciables para toda la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional, con la reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos, regulación del teletrabajo y reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera”, apuntan.

La organización denuncia, además, la “falta de efectivos en la Agencia Tributaria” porque señalan que diferentes estudios de la OCDE “apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude”.

La huelga, de 24 horas, arrancará a medianoche del domingo y va a terminar a la medianoche del lunes, 8 de junio.

Están convocados, aproximadamente, 28.000 trabajadores que forman la plantilla y que están repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo para toda España.

Coincidiendo con el paro de 24 horas, a las 11:00, hay convocadas concentraciones frente a las delegaciones especiales de la AEAT en todas las comunidades autónomas.

Con esta huelga de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España.