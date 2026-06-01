Castilla y León supera los 250.000 inmigrantes: CES, sindicatos y patronal defienden su papel "fundamental"

La secretaria general de CC.OO. CyL, Ana Fernández, el secretario general de UGT CyL, Óscar Lobo, el presidente del CES, Enrique Cabero, y el presidente de CEOE CyL, Santiago Aparicio, durante la presentación del informe, este lunes R. Valtero ICAL

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, los sindicatos CC.OO. y UGT y la CEOE han defendido este lunes la "importancia" de la inmigración para "el mercado laboral y el crecimiento demográfico", destacando su papel "fundamental".

Así se han pronunciado durante la presentación este lunes del informe 'La situación de la población inmigrante en Castilla y León' que, según el presidente del CES, Enrique Cabero, es "novedoso en su enfoque" y "muy interdisciplinar".

Cabero ha destacado que la inmigración ha crecido en Castilla y León de forma "relevante". "Hemos superado las 250.000 personas inmigrantes, el 11,6% de la población", ha señalado.

El presidente del CES ha subrayado que ese crecimiento facilita "el crecimiento demográfico", ante las altas tasas de envejecimiento de la Comunidad, y sirve para atender "las necesidades de empleo y de las empresas".

Además, ha hecho hincapié en que este informe "es pionero en incorporar una visión que normalmente no se da, que es la percepción de las propias personas inmigrantes".

El documento ha sido remitido a la Junta y a las Cortes y Cabero ha asegurado que pretenden "que pueda ser un informe de ayuda y sugerencia de apertura de un debate muy importante para que la situación de las personas inmigrantes en la Comunidad sea más conocida".

"El informe apunta líneas muy importantes de trabajo y la necesidad de renovar nuestra percepción, perspectiva, análisis y valoración de la inmigración, que empieza a ser, afortunadamente, importante en la Comunidad", ha asegurado.

Y ha destacado que la valoración de los inmigrantes que viven en la Comunidad es "en general, muy positiva".

"Las personas que vienen a la Comunidad se sienten a gusto, sienten que hay posibilidades para desarrollar su proyecto vital, aspiran a seguir trabajando con nosotros", ha señalado.

Y ha asegurado que "les preocupan los procedimientos de homologación de titulaciones que siguen siendo excesivamente lentos y burocráticos". "Es muy positiva hacia la recepción que tienen en la Comunidad", ha insistido Cabero.

"Sería un erial"

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha asegurado que este informe es "un momento de enorme oportunidad para arrojar luz ante un momento de tinieblas y de nubarrones".

"Este acto es la antítesis de la cumbre de Oporto de este fin de semana para destacar el supremacismo blanco, la xenofobia, el racismo donde participan grupos ultras que formarán parte del próximo Gobierno de Castilla y León", ha asegurado.

Y ha señalado que este informe "viene a hablar de la población inmigrante, sobre la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras".

"Castilla y León es una tierra despoblada y envejecida, el problema no es la gente que viene sino la gente que se nos va. Miles de jóvenes que se van porque Castilla y León para ellos no es una tierra de oportunidades", ha señalado.

Y ha asegurado que "si no fuera por la gente que viene, esta comunidad sería un erial y un desierto".

"Esperemos que el nuevo Gobierno, que no va a traer nada bueno sobre este tema, respete el Estatuto. Aquí no sobra nadie, el futuro de la Comunidad está en las personas que den vida y esperemos que este acto ponga sensatez e información veraz al futuro Gobierno", ha insistido.

"Una parte de la solución"

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha destacado que las empresas "afrontan una situación muy complicada con un grave problema de falta de trabajadores" y que, en este contexto, la inmigración "constituye una parte necesaria de la solución".

"Este informe lo refleja clarísimamente, la población inmigrante de Castilla y León es mayoritariamente joven, activa y en edad de trabajar. Es un colectivo fundamental para sostener nuestro mercado laboral y la viabilidad demográfica de la Comunidad", ha subrayado.

Con todo, ha apuntado que "toda política migratoria debe responder a las necesidades reales del mercado laboral y realizarse de manera ordenada y con seguridad jurídica".

"Apoyamos los procesos de regularización de inmigrantes siempre que estén vinculados al empleo y a las necesidades reales de las empresas. Debe haber una participación plena del Diálogo Social, al que se está dejando fuera de estas decisiones", ha señalado.

Aparicio ha asegurado que Castilla y León es "una tierra de oportunidades, integración y desarrollo".

"Toda política migratoria debe tener un enfoque laboral, estar vinculada al empleo y necesitamos simplificación administrativa y mayor seguridad jurídica", ha zanjado.

Una "inclusión real"

La secretaria general de CC.OO. Castilla y León, Ana Fernández, ha subrayado la importancia de "hablar del valor de la inmigración en Castilla y León contando con la opinión de las personas que están implicadas".

Y ha reivindicado "que hay que mantener el Diálogo Social y la participación institucional como modelo de avance de cualquier sociedad". "Estaremos pendientes de lo que pueda suceder con el nuevo Gobierno", ha añadido.

Fernández ha asegurado que se trata de "un informe estratégico que nos da una foto fija de cuál es la realidad de la población inmigrante de la Comunidad y nos puede dar las pistas de por dónde hay que avanzar en cuanto a los derechos de las personas inmigrantes".

Además, ha puesto en valor el proceso de regularización extraordinaria del que está en marcha, del que CC.OO. es "un agente activo".

"Es una ventaja para todos y para todas, para las empresas de Castilla y León y para las personas inmigrantes que quieren quedarse en la Comunidad", ha afirmado.

La secretaria general de CC.OO Castilla y León ha pedido "que se implementen políticas públicas que supongan una inclusión real de las personas inmigrantes en la Comunidad para acabar con su vulnerabilidad".

"No tengo mucha confianza en que se lean nuestro informe pero yo quiero ser optimista y quiero recordar que los derechos de las personas no tienen fronteras", ha zanjado.