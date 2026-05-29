Los trabajadores de Hacienda coinciden: “Somos plantillas ajustadas y con insuficientes medios. Vamos a la huelga”

Concentración de CSIF contra la Agencia Tributaria por la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores JIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) volvió a concentrarse este viernes frente a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León.

Lo hicieron dentro del calendario de movilizaciones iniciado tras la declaración oficial de conflicto el pasado 6 de abril.

La protesta, celebrada en Valladolid, supone la tercera jornada de movilizaciones impulsadas por el sindicato para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva y exigir mejoras laborales para la plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Durante la concentración, el responsable de la AEAT de CSIF Castilla y León, Serafín Herrera Martín, trasladó un mensaje contundente a la Administración .

Además aseguró que los trabajadores “están cansados de esperar, cansados de compromisos firmados que no se cumplen y cansados de reuniones en las que no se produce ningún avance”.

Herrera criticó que la Agencia Tributaria “presume de modernización, eficiencia y resultados”, mientras, según denunció, “mira para otro lado cuando se trata de los derechos de los trabajadores”.

En este sentido, defendió que “la Agencia Tributaria funciona gracias a su plantilla y esta plantilla merece respeto, derechos y negociación”.

El sindicato denuncia que la dirección de la AEAT mantiene una situación de “bloqueo” respecto a reivindicaciones históricas de los trabajadores, centradas especialmente en la carrera profesional, el teletrabajo y el reconocimiento de profesión de riesgo para el colectivo de Vigilancia Aduanera.

Reclamaciones sobre la carrera profesional

Una de las principales protestas fue la exigencia de actualizar y desarrollar el acuerdo de carrera profesional firmado en 2007.

Desde CSIF reclaman que se reactive la carrera horizontal para toda la plantilla y que se apliquen las reclasificaciones pendientes, computando todos los años transcurridos desde las últimas realizadas entre 2018 y 2019.

Además, el sindicato pide garantías para cualquier futura adaptación del modelo profesional dentro de la Agencia Tributaria.

“Lo que no puede hacerse es mantener paralizada durante años la promoción y reconocimiento profesional de los trabajadores mientras aumentan las cargas de trabajo y las exigencias”, señaló Herrera.

Críticas al modelo actual de teletrabajo

En materia de teletrabajo, CSIF considera que la experiencia de los últimos años ha demostrado que esta modalidad “puede mejorar la organización, favorecer la conciliación y facilitar la cobertura de determinados destinos”.

Sin embargo, denuncian que la Agencia Tributaria mantiene un sistema “limitado, rígido y demasiado condicionado por las jefaturas y las unidades”, lo que genera desigualdades entre territorios, áreas y empleados.

Por ello, el sindicato reclama un modelo propio de teletrabajo para la AEAT que incorpore medidas similares a las ya implantadas en otros ámbitos de la Administración General del Estado.

Vigilancia Aduanera y reconocimiento de profesión de riesgo

Otra de las reivindicaciones centrales de la movilización afecta al colectivo de Vigilancia Aduanera, para el que CSIF exige el reconocimiento de profesión de riesgo.

Herrera defendió que estos funcionarios desarrollan labores especialmente sensibles en la lucha contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el contrabando y las redes criminales organizadas, “cada vez más profesionalizadas y peligrosas”.

“¿Qué más tiene que pasar para que la Administración reconozca la realidad profesional de este colectivo?”, se preguntó el representante sindical.

Según denunció, estos trabajadores desempeñan su labor “con insuficiencia de medios, plantillas ajustadas y una protección institucional que no está a la altura del peligro que asumen”.

Entre las medidas reclamadas figuran la aplicación de coeficientes reductores para anticipar la jubilación, la revisión del catálogo de puestos de trabajo, mejoras retributivas, más formación específica, incremento de plantilla y una mayor protección jurídica y de seguridad.

Desde CSIF insistieron en que el problema de fondo es la ausencia de una negociación real con la Administración.

“La negociación colectiva no es un trámite; es un derecho de los trabajadores y una obligación de la Administración”, subrayó Herrera durante su intervención.

El sindicato hizo además un llamamiento al conjunto de la plantilla para incrementar la movilización y también pidió al resto de organizaciones sindicales que se sumen a las reivindicaciones.

“Si no nos movilizamos juntos, la Administración seguirá aplicando recortes y empeorando las condiciones laborales”, advirtió.

Preguntado por las respuestas ofrecidas por la Administración, Herrera aseguró que la AEAT “se escuda recurrentemente en excusas”, alegando falta de habilitación normativa o ausencia de presupuestos.

No obstante, sostuvo que “cuando existe voluntad política y prioridad, los acuerdos salen adelante”, poniendo como ejemplo acuerdos anteriores alcanzados en otros ámbitos de negociación.

“El presidente y los máximos responsables de la Agencia Tributaria son quienes deben desbloquear esta situación”, afirmó.

Huelga completa el 8 de junio

CSIF confirmó además que el próximo 8 de junio se celebrará una jornada de huelga completa en la Agencia Tributaria, después de los paros parciales realizados el pasado 13 de mayo y durante esta nueva jornada de protestas.

El sindicato advirtió de que continuará escalando el conflicto mientras no exista una reunión con propuestas concretas por parte de la dirección de la AEAT.

“Sin plantilla no hay Agencia Tributaria, sin derechos no hay un servicio público de calidad y sin negociación no habrá paz social”, concluyó Herrera.