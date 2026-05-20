Los expertos coinciden: Castilla y León afronta una de las peores primaveras con más polen de gramíneas

Imagen de archivo de una mujer que sufre alergia al polen durante la primavera. EFE

Castilla y León se ha convertido esta primavera en una de las comunidades españolas con mayor concentración de polen de gramíneas en el aire.

Las abundantes lluvias registradas durante los últimos meses, unidas a las temperaturas suaves y a la amplia superficie de cultivos y pastos característica de la meseta, han provocado un aumento significativo de partículas alergénicas justo en plena temporada de alergias.

La situación afecta especialmente a una comunidad donde más de 700.000 personas conviven con algún tipo de alergia y comienzan ahora a sufrir con mayor intensidad síntomas como congestión nasal, estornudos, picor ocular o dificultad respiratoria.

A diferencia de otras zonas de España, donde predominan alérgenos más específicos como el olivo en el Mediterráneo o donde los episodios son más intensos pero localizados, Castilla y León presenta una exposición más uniforme y prolongada.

El polen de gramíneas se extiende prácticamente por todo el territorio, tanto en áreas rurales como urbanas, alargando la duración de los síntomas durante semanas.

Especialistas señalan que provincias con gran presencia agrícola y extensas superficies de cereal y pasto, como Valladolid, Palencia, Burgos o León, están entre las más expuestas durante esta campaña primaveral.

Mejorar el aire dentro de casa

Ante este escenario, cada vez más ciudadanos buscan fórmulas para reducir la exposición a los alérgenos también en el hogar.

Según datos de la compañía idealo.es, las búsquedas de purificadores de aire con filtros HEPA han aumentado un 81% interanual en España, reflejando la creciente preocupación por mantener una mejor calidad del aire en interiores durante los meses de mayor polinización.

El interés por los filtros HEPA por separado también ha crecido un 38%, mientras que las búsquedas generales de purificadores de aire registran un incremento del 19%.

La rinitis alérgica se mantiene como una de las afecciones respiratorias más habituales de la primavera.

Aunque el polen continúa siendo el principal desencadenante, los ácaros del polvo también cobran protagonismo en esta época del año, especialmente dentro de las viviendas, lo que prolonga la exposición y dificulta el alivio de los síntomas.

Tratamientos de alivio inmediato

El incremento de las alergias estacionales también se refleja en el consumo de productos destinados a aliviar molestias respiratorias y oculares. Según los mismos datos, las búsquedas de tratamientos para ojos, oídos y nariz han aumentado un 65% respecto al año pasado.

Se trata, en su mayoría, de productos de venta libre como colirios o sprays nasales utilizados para combatir síntomas habituales derivados del contacto con alérgenos, especialmente el polen y los ácaros.