Un proyecto pionero premiado en Digital Tourist sitúa a Castilla y León en el top de turismo inteligente

Premio recogido por el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González, en representación del Ejecutivo autonómico. JCYL

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su capacidad para realizar análisis predictivos a partir de datos en tiempo real.

Castilla y León se consolida como referente nacional en innovación turística tras recibir el premio al Mejor Sistema Inteligente Turístico en los galardones Digital Tourist 2026.

Lo hace gracias a su Plataforma de Cohesión Inteligente de Destinos, un proyecto pionero que impulsa la transformación digital del sector en la Comunidad.

El reconocimiento fue entregado en el marco del congreso Digital Tourist, celebrado en Benidorm bajo el lema “Smart DMO: Infraestructuras, datos e Inteligencia para competir”, y recogido por el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González, en representación del Ejecutivo autonómico.

La plataforma, que cuenta con una inversión de 5,3 millones de euros, nace con el objetivo de mejorar la competitividad de los destinos urbanos de Castilla y León mediante la integración y centralización de datos turísticos en un único sistema inteligente.

Gracias a esta tecnología, será posible conectar de forma más eficiente la oferta turística con la demanda real de los viajeros, facilitando una gestión más ágil, coordinada y adaptada a las nuevas necesidades del mercado.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su capacidad para realizar análisis predictivos a partir de datos en tiempo real.

Esta funcionalidad permitirá no solo conocer el comportamiento actual de los visitantes, sino también anticiparse a futuras tendencias y demandas turísticas, mejorando así la planificación y la toma de decisiones tanto de las administraciones públicas como de los operadores del sector.

Además, la Plataforma de Cohesión Inteligente de Destinos integrará la información procedente del Portal de Turismo de Castilla y León, una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en 2024 con una inversión de 1.792.249 euros.

Asimismo, será interoperable con la Plataforma Inteligente de Destinos desarrollada por SEGITTUR, reforzando la conectividad y la coordinación entre sistemas turísticos a nivel nacional.

El proyecto está financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa Next Generation EU, y forma parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística 2022-2025 de Castilla y León, donde fue incluido como Actuación de Cohesión de Destinos.