Castilla y León rompe la mala dinámica de plazas MIR y ya cubre puestos hasta en las provincias malditas

Castilla y León ha adjudicado hasta el momento 92 plazas MIR de las 570 ofertadas en la comunidad, lo que supone el 16,1% del total disponible

La cifra mejora los datos registrados en el mismo periodo del año pasado, cuando se habían cubierto 81 plazas con el mismo número de jornadas de asignación.

La buena noticia es que de este casi centenar de plazas cubiertas en Castilla y León, se ha logrado con todas las provincias cubiertas --Zamora ha sido la última en cerrar una plaza

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha valorado de forma positiva la evolución del proceso, aunque ha insistido en que todavía habrá que esperar al final de la adjudicación para contar con una “ordenación definitiva”.

Fernández Carriedo destacó que la comunidad “ha crecido en el mismo periodo” y gana “peso y presencia dentro del contexto nacional” en la elección de plazas de formación sanitaria especializada.

A las plazas de Medicina se suman además todas las adjudicaciones ya completadas en otras especialidades sanitarias. En concreto, se han cubierto las 155 plazas de Enfermería ofertadas en Castilla y León, además de las cinco de Física, una de Química, 21 de Farmacia y 18 de Psicología.

En total, la comunidad ha asignado ya 292 plazas de las 770 ofertadas entre todas las especialidades sanitarias, lo que representa cerca del 38% del total.

El portavoz autonómico puso el foco especialmente en la evolución de Medicina Familiar y Comunitaria, una de las áreas con mayores dificultades de cobertura en los últimos años.

Según recordó, en estas mismas fechas del proceso anterior únicamente se había elegido una plaza de esta especialidad, mientras que este año ya se han adjudicado tres.

A ello se añade la puesta en marcha de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que estrena este año su incorporación al sistema MIR. Castilla y León ya ha asignado el primer residente de su historia en esta disciplina, concretamente en el Hospital de Salamanca.

“Si sumamos ambas especialidades, donde el año pasado solo había una plaza adjudicada, ahora ya son cuatro: tres en Medicina Familiar y Comunitaria y una en Urgencias y Emergencias”, señaló Fernández Carriedo.

La Junta reconoce, no obstante, que todavía quedan “varios días de asignación” y que buena parte de estas especialidades suelen cubrirse en fases más avanzadas del proceso, especialmente entre aspirantes extranjeros.