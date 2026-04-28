El reparto de procuradores liberados provoca el primer lío en las Cortes: tres partidos, tres versiones diferentes

Primera reunión de la Mesa de las Cortes y primer lío. Tres grupos parlamentarios han salido a la rueda de prensa y los tres han ofrecido tres versiones sobre un mismo hecho. Y menos mal que el Grupo Mixto no ha comparecido…

La reunión para acordar el número de procuradores liberados ha vuelto a demostrar las diferencias que existen entre los partidos. Lo primero que hay que saber es el resultado: se mantienen los 19 procuradores de los grupos parlamentarios, que se sumarán a los seis que conforman el órgano de gobierno de la Cámara.

Es decir, en total, 25 parlamentarios de los 82 totales tendrán dedicación exclusiva en esta XII Legislatura, al igual que en la anterior, aunque con una distribución diferente. En este caso, siete liberaciones a los grupos Popular y Socialista, a los que se unen otras tres para Vox y dos para el Grupo Mixto.

Ahora bien, detrás de este acuerdo al que se ha llegado por consenso…hay algo más,

Se aplica la regla adoptada en 2022, que preveía una por grupo más otra por cada cinco parlamentarios, pero las intenciones eran otras. Esta fórmula de hoy permitía sumar una liberación por cada fracción igual o superior a tres procuradores, lo que habría elevado el número de beneficiarios.

Sin embargo, PP, PSOE y Vox rechazaron la iniciativa. La portavoz popular, Leticia García, insistió en que se trataba de un documento "técnico y no vinculante" ajeno a la voluntad política de su grupo, defendiendo una política de "moderación en el gasto".

Por su parte, Vox reafirmó su postura de no aumentar el gasto político, mientras que el PSOE sugirió que el PP dio marcha atrás en esta propuesta para no incomodar a Vox en plenas negociaciones de gobierno.

Sin embargo la intención del Grupo Parlamentario Popular era aumentarlas al creer, según han informado a este medio, que al contar con 33 procuradores merecían más que el PSOE.

Pensaban que su futuro socio de gobierno, Vox, estaría de acuerdo, pero al llegar a la reunión de la Mesa de las Cortes y conocer las intenciones, han decidido dejarlo todo en manos de un “informe técnico”.

Así, en primer lugar, el portavoz de Vox, Carlos Pollán, afirmó que este acuerdo se había votado. Minutos después, Carlos Martínez, portavoz socialista, le contradijo: “Se ha llegado por consenso”.

En concreto, la propuesta prevista en un informe “técnico” de la Secretaría General de las Cortes de modular el reparto, introduciendo la posibilidad de sumar una dedicación exclusiva cada fracción igual o superior a tres procuradores, fue rechazada por el Grupo Popular, Socialista y Vox.

Le tocó el turno a la portavoz del PP en las Cortes, Leticia García, que en su primera intervención ha decidido lanzar balones fuera. Ha afirmado que su Grupo y a la Presidencia de las Cortes nada tenía que ver con esta iniciativa, que para ella "figuraba en la documentación elaborada por la Secretaría General", que ostenta la letrada Mayor Laura Seseña.

García aseguró que no había sido incorporada ni a petición del PP, ni del presidente de la Cámara, el ‘popular’ Francisco Vázquez, y repitió que era un informe “técnico”, “no vinculante”, para que el reparto de las dedicaciones exclusivas fuera “más fiel” al resultado de las urnas el 15 de marzo.

Sin embargo, ha sido el PP, quien a través de una propuesta firmada por el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha intentado modificar el acuerdo de 2022, algo que finalmente no ha podido hacer.

"Con la finalidad de que pueda existir una asignación de procuradores con dedicación exclusiva por grupo más acorde con la importancia numérica de los mismos. Y la modulación consistiría en aumentar “un procurador con dedicación exclusiva de grupo parlamentario más en cada grupo por cada fracción igual o superior a 3 procuradores”, afirma el escrito.

Finalmente a estas 19 liberaciones, que suponen una más para los socialistas y otra para el Mixto, se suman las del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, las vicepresidencias de Carlos Menéndez y Nuria Rubio y las secretarías de Daniel de la Rosa, Rocío Lucas y Susana Suárez.

Pese al acuerdo de hoy, se ha propuesto crear un grupo de trabajo para estudiar el modelo parlamentario a largo plazo.

El socialista Carlos Martínez calificó de "anomalía democrática" que las Cortes de Castilla y León sean el único parlamento de España donde no todos sus miembros están profesionalizados, proponiendo corregir esta situación sin necesariamente incrementar el presupuesto global de la Cámara.