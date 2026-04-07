¿Es segura el agua de tu grifo? Consulta la calidad del agua de tu municipio tras los últimos datos de Greenpeace

Captura del mapa en la zona de riesgo de Castilla y León.

La calidad del agua que sale del grifo en el medio rural de Castilla y León vuelve a estar en el centro del debate.

Aprovechando la celebración del Día Mundial de la Salud, Greenpeace ha lanzado un mapa interactivo que pone cifras a la contaminación por nitratos derivada, principalmente, de la ganadería industrial y el uso masivo de fertilizantes.

Los datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) referentes a 2024 son alarmantes para la Castilla y León, según la organización ecologista.

Castilla y León, en el "punto rojo" de las macrogranjas

La herramienta permite visualizar a través de una escala de colores cómo la mancha de los nitratos se extiende por la geografía castellana y leonesa.

Mientras el color negro marca los pueblos que han superado el límite legal, el rojo y el naranja señalan una preocupante tendencia en zonas con alta densidad de macrogranjas.

Mapa para saber si tu agua está contaminada por nitratos

Desde Greenpeace son tajantes al señalar al responsable: "Exportamos la inmensa mayoría de la carne de cerdo y nos quedamos con un agua, literalmente, de mierda", ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de ganadería de la organización.

Según el informe, el 81% del nitrógeno agrícola que contamina los sistemas acuáticos en Europa proviene directa o indirectamente de la ganadería industrial.

El silencio administrativo en el 23% de los municipios

Uno de los puntos que más preocupa a los expertos es el "vacío informativo" en el mundo rural.

El mapa muestra en color azul claro a 1.893 municipios españoles (el 23% del total) donde no se miden los nitratos o, al menos, no se han reportado los resultados al Ministerio de Sanidad.

Esta falta de datos impide que miles de vecinos de pueblos pequeños conozcan la calidad real del agua que consumen a diario.

La organización insiste en que la reversión del problema no será inmediata, por lo que urgen a actuar contra el modelo de ganadería intensiva para evitar que la contaminación siga escalando hacia nuevos municipios.

Más de medio millón de personas ya han firmado la petición de Greenpeace para poner fin a las macrogranjas en defensa de la salud pública y el agua del mundo rural.