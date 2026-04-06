Vox descarta negociar la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para demostrar que no buscan cargos

El portavoz de VOX , José Antonio Fúster, durante la comparecencia en rueda de presa Juan Lázaro ICAL

Vox enfría, al menos por ahora, cualquier negociación sobre la Presidencia de las Cortes de Castilla y León. El portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, dejó claro este lunes que su formación no situará ese cargo entre sus primeras exigencias en las conversaciones con el PP para facilitar la gobernabilidad de la Comunidad tras las elecciones autonómicas, según informa la agencia Ical.

La elección de la Mesa de las Cortes y de su presidente está fijada para el próximo 14 de abril, en el primer pleno de la XII Legislatura.

Sin embargo, Fúster quiso apartar ese debate del arranque de las conversaciones y defendió que la prioridad de Vox pasa por cerrar antes un acuerdo político. "Vamos a demostrar que no queremos cargos", afirmó.

El dirigente explicó que el guion que su partido quiere seguir en Castilla y León no empezará por el reparto institucional, sino por el contenido del eventual pacto. "Primero negociaremos las medidas y los cambios de políticas que queremos. Luego pensaremos y hablaremos sobre cómo podemos concretar esas medidas a través de los presupuestos y cómo fiscalizar el cumplimiento del pacto alcanzado", señaló.

Solo después de cerrar esas cuestiones, añadió, Vox decidirá si "necesitamos consejerías o cargos" para llevar esas políticas a la práctica.

Con esa idea, Fúster resumió la posición de su partido en una frase que repitió en varias ocasiones: "Primero políticas y luego sillones".

Además, puso como referencia lo ocurrido en Extremadura y Aragón, comunidades en las que Vox ya no ocupa la Presidencia de sus respectivos parlamentos pese a haberla ostentado en legislaturas anteriores. Un escenario parecido al que se dio en Castilla y León, donde Carlos Pollán presidió las Cortes antes de ser candidato de Vox a la Junta.

Pese a apartar esa cuestión del centro de la negociación, el portavoz nacional de Vox sí dejó claro que su partido concurrirá con una candidatura propia para la Mesa de las Cortes. "En la Mesa de las Cortes no hay negociación posible", aseguró.

Después, fuentes de la formación confirmaron que presentarán su propia lista para ese órgano, con un nombre propio para optar a la Presidencia, a la espera de que el PP haga lo mismo y sean finalmente los procuradores quienes decidan con su voto.

Fúster insistió en que la voluntad de Vox pasa por demostrar que su objetivo no es ocupar puestos, sino condicionar la acción política del futuro Ejecutivo autonómico. "Estamos aquí para cambiar las políticas", subrayó. Y fue un paso más allá al defender que esa estrategia servirá para desmontar las críticas de quienes acusan a su partido de anteponer los cargos al programa.

Según dijo, demostrarán que no quieren sillones "frente a todos aquellos que dicen lo contrario". "Así exponemos sus mentiras", remachó.

Sobre el calendario de las conversaciones con el PP, el dirigente sostuvo que todavía hay margen. "Aún hay tiempo", apuntó al ser preguntado por la formación del próximo Gobierno de Castilla y León.

Vox retomará esta misma semana los contactos con los populares, aunque con la vista también puesta en las negociaciones abiertas en otras comunidades, especialmente en Extremadura y Aragón, donde los plazos institucionales aprietan ya con mayor fuerza.

Fúster también se refirió a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró en una entrevista haber hablado con Santiago Abascal tras las elecciones de Castilla y León para encauzar los pactos autonómicos pendientes. El portavoz de Vox confirmó que esa conversación entre ambos dirigentes existió, aunque matizó que no se produjo "en los términos que ha dicho Feijóo".

A partir de ahí, el tono volvió a endurecerse contra la dirección nacional del PP. Fúster acusó a Génova de "poner zancadillas" en todas las negociaciones abiertas con Vox y deslizó que los populares están más pendientes de frenar a su formación que de alcanzar acuerdos. "Parece que están más preocupados en que Vox desaparezca", afirmó. "La confianza para negociar es importante y ellos no lo generan", denunció.

Con todo, el portavoz diferenció entre la actitud de la cúpula nacional del PP y la de sus dirigentes territoriales. Según explicó, la relación con los barones autonómicos es "distinta", porque en el ámbito regional "sí se puede hablar de los problemas reales que afectan a los ciudadanos". Una diferencia que Vox confía en explotar también en Castilla y León, donde el partido quiere colocar el foco, al menos de momento, en el contenido del pacto antes que en el reparto de poder.