Sigue en vigor: la Junta prorroga las restricciones ganaderas frente a la dermatosis nodular en Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este martes una nueva resolución que prorroga las actuales medidas de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

Esta extensión estará vigente desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo, siempre que la situación epidemiológica no sufra variaciones significativas.

Bajo este marco normativo, se permite la continuidad de eventos ganaderos como ferias, concursos, subastas y mercados nacionales, aunque bajo condiciones estrictas.

Los organizadores y participantes deben cumplir con las tareas reglamentarias de limpieza, desinfección y desinsectación tanto de los animales como de los vehículos e instalaciones involucradas.

Asimismo, la resolución mantiene la obligatoriedad de desinfectar los vehículos de transporte de diversas especies de forma previa a la salida de cualquier explotación con destino a vida.

Un punto clave de la normativa afecta a las explotaciones de la Comunidad que reciban ganado procedente de zonas de riesgo —áreas con programas de vacunación activos—, las cuales quedarán sujetas a una vigilancia veterinaria oficial y a la desinsectación obligatoria de todos los bovinos presentes en la finca receptora.

Desde la Junta de Castilla y León se ha hecho un llamamiento directo a titulares de explotaciones, operadores y transportistas para que refuercen las medidas de bioseguridad, mantengan un control exhaustivo de los registros de movimientos y extremen la vigilancia sanitaria.

En este sentido, se recuerda que cualquier sospecha de la enfermedad debe comunicarse de forma inmediata a los Servicios Veterinarios Oficiales.

Cabe destacar que la DNC es una patología vírica transmitida principalmente por insectos vectores que, si bien afecta al ganado, no supone riesgo alguno para la salud humana, ni por contacto directo ni por el consumo de productos derivados del animal.