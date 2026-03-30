Meteored avisa de grandes contrastes y fenómenos adversos en Semana Santa: hasta 15 grados de diferencia

El inicio de la Semana Santa en España ha estado marcado por grandes contrastes meteorológicos, con un fin de semana estable, pero con temperaturas casi invernales que han ido acompañadas de rachas de viento huracanadas, lluvia y nieve en el norte y Baleares.

Tras la irrupción de aire polar, se prevé ahora un ascenso generalizado de las temperaturas que superarán los 25º en varias capitales en los días venideros.

Pronóstico

Lo más destacado al inicio de la semana será el aumento progresivo de las temperaturas de oeste a este.

Hoy, tras un amanecer frío, las máximas subirán de forma notable en amplias zonas del interior y el sur del Pirineo, con ciudades como Sevilla, Pontevedra, Murcia o Huelva rondando los 22 ºC, mientras que en otras como Burgos, Soria o Vitoria se mantendrán más frescas, sin superar los 10-11 ºC.

Mañana las temperaturas diurnas subirán con fuerza, especialmente en el sur, mientras que la noche será más suave.

En ciudades como Badajoz, Córdoba, Huelva, Murcia o Sevilla se superarán los 25 ºC, con valores cercanos a los 30 ºC en zonas del valle del Guadalquivir. En gran parte del país se rebasarán los 20 ºC, aunque de madrugada los termómetros bajarán de 10 ºC en buena parte del interior y algunos puntos del litoral.

El miércoles se mantendrá una situación muy similar, con pocos cambios en las temperaturas y acusadas amplitudes térmicas. El Jueves Santo, las máximas volverán a subir en el sur y el noreste, alcanzando entre 25 y 29 ºC en ciudades como Badajoz, Huelva, Málaga o Sevilla, y superando los 20 ºC en muchas capitales.

De cara al fin de semana de Pascua, se impondrá la dorsal subtropical y dará lugar a un ascenso térmico más generalizado: varias ciudades rebasarán los 25 ºC, mientras que la mayoría se situará entre 20 y 25 ºC.

Por provincias en Castilla y León

En la provincia de Ávila, como apunta la Aemet, hoy será un día en el que las temperaturas irán de los 0 a los 14º. Sin embargo, el mercurio va a subir el fin de semana llegando a los 22º de máxima el sábado y a los 23º el domingo.

En Burgos, este lunes 30 de marzo también se presenta fresco con temperaturas de entre 2 y 10º. La lluvia podría hacer acto presencia tanto el martes, como el miércoles, jueves y viernes, pero para el fin de semana se espera un tiempo despejado. Las máximas podrían llegar a los 23º el domingo.

En León se espera una Semana Santa sin lluvias. Este lunes el mercurio oscila entre los 2 y los 15º y se esperan 21 y 22º para el fin de semana.

En la provincia de Palencia también se espera una Semana Santa sin lluvias y con los termómetros subiendo de forma progresiva. Hoy, las mínimas son de 3º y las máximas de 14º y el domingo se podría llegar a los 24º según la Aemet.

En la provincia de Salamanca tiempo despejado para toda la Semana Santa, con 20º hoy y 25º el domingo.

En Segovia, hoy se esperan temperaturas de 13º de máxima y la lluvia podría aparecer el Martes Santo pero irán aumentando hasta los 24º del domingo.

En Soria las lluvias podrían aparecer el Miércoles Santo pero igual que en el resto de las provincias de Castilla y León el mercurio subirá de forma progresiva hasta los 23º del domingo.

En Valladolid no se esperan lluvias para estos días y el tiempo llegará a los 26º el domingo.

En Zamora tampoco se esperan lluvias y el tiempo será primaveral llegando a los 24º el Domingo de Resurrección.