El 80% de los ayuntamientos de Castilla y León rinde cuentas, por encima de la media de España

Foto del Pleno este miércoles antes de la aprobación de la Memoria

Ocho de cada diez ayuntamientos de Castilla y León cumplen con la obligación de rendir cuentas. En una Comunidad con un mapa local tan amplio y disperso, esa cifra sitúa además a la región por encima de la media de España y refleja un mayor grado de cumplimiento en materia de control y transparencia municipal.

Así lo recoge la Memoria de Actividad de 2025 del Consejo de Cuentas, aprobada por el Pleno de la institución.

El documento dibuja el balance de un trabajo muchas veces silencioso, pero muy pegado al funcionamiento real de las administraciones.

Durante el pasado ejercicio, el Consejo aprobó 21 informes de fiscalización en los que formuló 124 recomendaciones a los entes controlados, desde la Administración autonómica hasta diputaciones, ayuntamientos, entidades locales menores y otros organismos del sector público local.

Detrás de esas recomendaciones hay un mismo propósito: corregir fallos, afinar procedimientos y mejorar la gestión del dinero público.

La institución pone el acento, además, en otro dato que considera revelador: el 72% de sus recomendaciones fue aceptado por los entes fiscalizados. Es decir, casi tres de cada cuatro observaciones realizadas por el Consejo encontraron respuesta positiva en las administraciones examinadas.

Para el órgano fiscalizador, ese porcentaje refuerza la utilidad práctica de sus informes y su capacidad para influir en una gestión más ordenada y rigurosa.

La Memoria también permite medir el peso que ha ido ganando el Consejo en el actual mandato.

En estos siete años ha aprobado 146 informes, el 46% de todo el trabajo acumulado por la institución desde su creación, y ha emitido 912 recomendaciones, una parte muy significativa del total histórico.

A esa tarea de fiscalización se suma su actividad en las Cortes de Castilla y León.

El presidente del Consejo, Mario Amilivia, compareció en 14 ocasiones durante 2025 para presentar 17 informes.

En el conjunto de la actual legislatura, esas intervenciones ascienden ya a 50 en la Comisión de Economía y Hacienda, con 93 informes y cinco planes anuales de fiscalización expuestos ante el Parlamento autonómico.

La dimensión del trabajo no es pequeña. El control externo que ejerce el Consejo alcanza al sector público autonómico y a cerca de 5.000 entidades del sector público local, sobre un volumen global aproximado de 21.000 millones de euros.

Son cifras que ayudan a entender el alcance de una labor poco vistosa, pero decisiva para vigilar cómo se administran los recursos públicos.

La Memoria deja también un dato sobre la creciente visibilidad de la institución: su página web registró en 2025 un total de 340.237 visitas, un 90% más que el año anterior, el mejor dato desde la renovación integral del portal en 2012.

El documento será remitido ahora a las Cortes y publicado en la web del Consejo.