Las Cortes no permiten al consejero de Sanidad comparecer por la detención del gerente de Sacyl en Soria

El consejero de Sanidad en funciones de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en una imagen de archivo Sara Fernández

La Mesa de la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha acordado este viernes la no admisión a trámite de la solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, presentada por procuradores del Grupo Socialista.

Esta decisión se fundamenta en el informe jurídico emitido por la Letrada Mayor de la Cámara. Un informe que indica defectos formales y determina que el objeto de la comparecencia "no se incardina en las funciones de la Diputación Permanente en periodos interlegislaturas".

El objeto de la comparecencia era el de informar sobre actuaciones judiciales relativas a responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.

En este sentido, se recuerda que, conforme al artículo 56 del Reglamento, la Diputación Permanente "tiene funciones tasadas y limitadas cuando la Cámara está disuelta, entre las que se encuentra la de velar por los poderes de la Cámara en supuestos de extraordinaria gravedad o urgencia".

Sin embargo, dentro de esta función genérica "no se encuentra el ejercicio ordinario del control parlamentario al Gobierno, que corresponde al Pleno y a las Comisiones durante los periodos de actividad parlamentaria".

El informe concluye que la comparecencia solicitada "se encuadra en el ámbito del control ordinario al Ejecutivo, una función que no le corresponde ejercer a la Diputación Permanente una vez disueltas las Cortes y celebrado el proceso electoral, con el Gobierno en funciones".

En consecuencia, la Mesa de la Diputación Permanente ha acordado la inadmisión a trámite de ambas iniciativas, al concurrir "tanto defectos formales de legitimación como la falta de adecuación del objeto de la solicitud a las competencias del órgano en el actual contexto institucional".