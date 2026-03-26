Tres jugosos puentes en el calendario laboral de 2027 en Castilla y León: estos son los 12 días festivos

Celebración de la fiesta de Villalar, el 23 de abril de 2025 Miriam Chacón ICAL

El calendario laboral de 2027 en Castilla y León traerá tres jugosos puentes: el Día de la Comunidad, 23 de abril, caerá en viernes y se juntará con el fin de semana, el Día de la Constitución, 6 de diciembre, caerá en lunes y el festivo del 15 de agosto, que caerá en domingo, se pasará al lunes.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves al decreto que establece las 12 jornadas festivas de ámbito autonómico para el próximo año, que presenta, como novedad destacada, el traslado al lunes 16 de agosto de la fiesta de la Asunción de la Virgen al coincidir en domingo.

La Junta ha destacado que el calendario aprobado "responde a las necesidades del sistema productivo y a las demandas sociales existentes, respetando las fiestas tradicionales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".

La tramitación del Decreto ha seguido el procedimiento establecido en la legislación vigente, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y ha contado con el respaldo unánime de los agentes económicos y sociales en el Consejo Regional del Trabajo.

Además, ha cumplido con los preceptivos trámites de participación, audiencia e información pública, sin que se haya recibido ningún tipo de alegación o sugerencia; y está avalado por todos los informes técnicos favorables.

Las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable en Castilla y León para el año 2027 serán las siguientes:

- 1 de enero: Año Nuevo.

- 6 de enero: Epifanía del Señor.

- 25 de marzo: Jueves Santo.

- 26 de marzo: Viernes Santo.

- 23 de abril: Fiesta de la Comunidad Autónoma.

- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

- 15 de agosto: Asunción de la Virgen (trasladado al lunes 16 de agosto).

- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

- 1 de noviembre: Todos los Santos.

- 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

- 25 de diciembre: Natividad del Señor.

A estas 12 fechas se sumarán las dos fiestas de carácter local que determine cada ayuntamiento para su respectivo municipio.