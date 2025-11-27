Calendario laboral 2026 en Castilla y León: festivos confirmados, puentes y días no lectivos

La Junta de Castilla y León trazó el pasado 29 de mayo el mapa festivo de 2026, una hoja de ruta que va mucho más allá de los 14 días libres que recoge el calendario oficial. Son, en realidad, las coordenadas emocionales del año: fechas que movilizan familias, llenan plazas y despiertan tradiciones que cada ciudad guarda como una seña de identidad.

Así, los castellanos y leoneses pueden empezar a marcar en rojo los puentes y planificar las vacaciones, sí, pero también reservar citas que no aparecen en ninguna agencia de viajes: la romería de La Hiniesta en Zamora, el olor a tomillo y pendones de San Froilán en León, la ofrenda floral de la Virgen de la Vega en Salamanca o las velas encendidas en Las Candelas de Palencia. Un calendario que, más que laboral, dibuja un recorrido cultural y sentimental por la comunidad.

Los festivos nacionales que marcarán el ritmo del año serán: jueves 1 de enero (Año Nuevo), martes 6 de enero (Epifanía del Señor), viernes 3 de abril (Viernes Santo), viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y viernes 25 de diciembre (Navidad).

A ellos se suman cuatro festivos autonómicos. El Jueves Santo (2 de abril) se vive en las calles, con tambores, velas y pasos que arrastran siglos de tradición. El Día de Castilla y León (23 de abril), con Villalar como gran escenario simbólico, une discursos institucionales y ambiente popular, pendones al viento, música y reivindicación histórica. También se trasladan dos festivos que caen en domingo: Todos los Santos al lunes 2 de noviembre y el Día de la Constitución al lunes 7 de diciembre. Ese traslado conformará uno de los puentes más largos del año, enlazando con la Inmaculada.

Pero donde el calendario adquiere alma es en los festivos locales, esos que cada capital provincial elige porque forman parte de su esencia. En Ávila, San Segundo (2 de mayo) bendice las aguas del Adaja, mientras Santa Teresa (15 de octubre) transforma la ciudad en un escenario de devoción y cultura. Burgos celebra Curpillos (12 de junio) con merienda popular en El Parral y San Pedro y San Pablo (29 de junio) con Gigantones, desfiles y fuegos artificiales.

En León, San Juan (24 de junio) da la bienvenida al verano con hogueras y verbenas, y San Froilán (5 de octubre) convoca pendones, carros engalanados y el rito de la alubia y la morcilla. Palencia honra a su patrona en Las Candelas (2 de febrero), entre velas y procesiones, y en San Antolín (2 de septiembre), donde la ciudad se vuelca con su Catedral y sus tradiciones. Salamanca celebra al protector de la urbe, San Juan de Sahagún (12 de junio), y rinde tributo a la Virgen de la Vega (8 de septiembre) con la ofrenda floral y los trajes típicos.

En Segovia, las fiestas de San Pedro (29 de junio) llenan las calles de actividades y música, y el traslado de San Frutos (26 de octubre) reúne a los segovianos en torno a la Catedral con la tradicional 'pasada de la hoja'. En Soria, todo gira en torno a San Juan (25 de junio) y San Saturio (2 de octubre), fiesta, romería, tradición y patrimonio. Valladolid mantiene el pulso con San Pedro Regalado (13 de mayo), patrón de la ciudad, y su gran celebración, la Virgen de San Lorenzo (8 de septiembre), con procesión, alfombra floral y multitud.

Y en Zamora, dos fechas que son parte de su identidad: La Hiniesta (25 de mayo), la romería que hermana campo y ciudad, y San Pedro (29 de junio), con ferias, cerámica, ajo y música tradicional.

📅 Festivos nacionales (válidos en toda España):

Jueves 1 de enero – Año Nuevo

Martes 6 de enero – Epifanía del Señor

Viernes 3 de abril – Viernes Santo

Viernes 1 de mayo – Fiesta del Trabajo

Sábado 15 de agosto – Asunción de la Virgen

Lunes 12 de octubre – Fiesta Nacional de España

Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre – Natividad del Señor

🌐 Festivos autonómicos de Castilla y León (válidos en toda la comunidad):

Jueves 2 de abril – Jueves Santo

Jueves 23 de abril – Día de Castilla y León

Lunes 2 de noviembre – Traslado del Día de Todos los Santos

Lunes 7 de diciembre – Traslado del Día de la Constitución

🏙 Festivos locales por capitales de provincia:

Ávila

Sábado 2 de mayo – San Segundo

Jueves 15 de octubre – Santa Teresa de Jesús

Burgos

Viernes 12 de junio – Curpillos (Fiesta del Parral)

Lunes 29 de junio – San Pedro y San Pablo

León

Miércoles 24 de junio – San Juan

Lunes 5 de octubre – San Froilán

Palencia

Lunes 2 de febrero – Las Candelas

Miércoles 2 de septiembre – San Antolín

Salamanca

Viernes 12 de junio – San Juan de Sahagún

Martes 8 de septiembre – Virgen de la Vega

Segovia

Lunes 29 de junio – San Pedro

Lunes 26 de octubre – Traslado de San Frutos

Soria

Jueves 25 de junio – San Juan

Viernes 2 de octubre – San Saturio

Valladolid

Miércoles 13 de mayo – San Pedro Regalado

Lunes 8 de septiembre – Virgen de San Lorenzo

Zamora