Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en España: “Existe riesgo de olvidar unos conflictos mientras surgen otros”

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha sido el protagonista en una charla que se ha celebrado en la tarde de este miércoles, 25 de marzo, que ha sido organizada por los socialistas de León.

El objetivo pasaba por “volver a situar en el centro del debate público la situación que vive el pueblo palestino y también su contexto político y humanitario”.

El embajador Husni Abdel Wahed ha agradecido la organización del acto y el respaldo de España.

“Es importante que se alcen voces frente a cualquier injusticia. Nos sentimos profundamente agradecidos por el compromiso de la sociedad española con la libertad, la justicia y la paz”, ha afirmado.

El diplomático ha advertido además de la gravedad del contexto internacional: “Vivimos un momento complejo en el que los conflictos se suceden y corremos el riesgo de olvidar unos mientras surgen otros. Lo que ocurre en Palestina no puede quedar en segundo plano, porque está conectado con lo que sucede en otras partes del mundo”, ha añadido.

La vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha subrayado el compromiso del Partido Socialista con los derechos humanos y la paz. “Para el PSOE este compromiso es irrenunciable. Tenemos que seguir hablando de lo que está ocurriendo y trasladarlo a la ciudadanía, porque no es algo ajeno, nos afecta como sociedad y como personas comprometidas con estos valores”, ha destacado.

Rubio ha insistido en la importancia de generar conciencia social y avanzar en soluciones. “Es fundamental que espacios como este sirvan para informar, sensibilizar y también para impulsar medidas que eviten que situaciones como esta se repitan en cualquier parte del mundo”, ha concluido.