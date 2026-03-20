Ya ha entrado en vigor: la Ley impide que tu perro esté de forma habitual en la terraza o que lo dejes solo en vacaciones

La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y hay que saber que no está permitido que los perros estén de forma habitual en la terraza o que, al irnos de vacaciones, estén solos sin supervisión más de 24 horas. Son muchos los que en estas fechas aprovecharán para viajar unos días, pero es importante conocer estos puntos.

La Ley de Bienestar Animal, que fue aprobada en marzo de 2023 por el Congreso de los Diputados, impide ciertas prácticas que, en ocasiones, son habituales con los perros domésticos.

Según los últimos estudios, fechados a mediados de 2023 por la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, en Castilla y León hay alrededor de 570.000 perros censados y registrados.

Por otro lado, la cifra de gatos domésticos es de unos 27.000 en la Comunidad. Cabe resaltar que a estos también les afecta la norma, aunque en su caso la ausencia de supervisión asciende hasta los tres días consecutivos, como al resto de animales de compañía.

El objetivo de la norma es "garantizar la protección de los animales, en general y, particularmente, de los que viven en el entorno urbano".

Al mismo tiempo, tal y como salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ley pretende "regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales".

Desde su entrada en vigor, hay que tener en cuenta varios de los puntos de la Ley de Bienestar Animal para evitar ser multado por las autoridades.

Infracciones y multas

La norma se aplica en todo el territorio nacional. En su publicación en el BOE, la Ley destaca que en nuestro país hay un animal de compañía en uno de cada tres hogares.

En total, hay más de 13 millones de animales de compañía registrados e identificados oficialmente. Ahora bien, esta realidad se contrapone con que solo el 27% de los perros que llegan a centros de acogida están identificados. En el caso de los gatos, ese porcentaje cae hasta el 4,3%.

La Ley de Bienestar Animal, en su artículo 27, expone claramente que está prohibido "mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, sótanos, trasteros, patios y similares o vehículos".

Asimismo, se sancionará igualmente dejar a los animales sin supervisión durante más de tres días consecutivos. Para el caso de los perros, este periodo se reduce a 24 horas seguidas.

Con las prohibiciones sobre la mesa, la Ley de Bienestar Animal establece diferentes infracciones que diferencia entre leves, graves y muy graves.

Serán leves, según el artículo 73, todas aquellas conductas que, "por acción u omisión y sin provocar daños físicos ni alteraciones de su comportamiento al animal, conlleve la inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones establecidas legalmente o las derivadas del incumplimiento de responsabilidades administrativas por parte de los titulares o responsables del animal".

Para el caso de las graves, correspondientes al artículo 74, son las que "impliquen daño o sufrimiento para el animal, siempre que no les causen la muerte o secuelas graves". Por ejemplo, utilizarlos como premio de una rifa o no identificar al animal de compañía.

Las muy graves, según artículo 75, son las situaciones que deriven en la muerte del animal, "siempre que no sea constitutivo de delito, así como el sacrificio de animales no autorizado".

Cabe resaltar que la sanción por dejar a los perros y gatos en balcones de manera habitual puede llegar a suponer el apercibimiento o multa de 500 o 10.000 euros en los casos leves.

Si tuviera un carácter grave, esta ascendería a una franja de 10.001 a 50.000 euros. En los casos muy graves la sanción sería de 50.001 a 200.000 euros para casos en los que se adiestren para peleas y riñas con otros animales o personas, así como si se utilizan para consumo humano.