Alvise pide a Vox y PP que acepten su propuesta tras acusarle de 'robar' escaños en CyL: “Firmad y me retiro”

El partido Se Acabó la fiesta (SALF) celebra un acto electoral, con la presencia de su líder nacional, Alvise Pérez. R. Ordóñez ICAL

Los resultados de las elecciones del 15-M en Castilla y León apuntan a que los votos de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación liderada por Alvise Pérez, podrían haber sido determinantes para alterar el reparto de escaños en algunas provincias de Castilla y León.

Concretamente los del PP y Vox, por eso de ser partidos de tendencia similar.

Por ejemplo, en Zamora, Vox se quedó a apenas 284 votos de arrebatar un escaño al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En esa circunscripción, SALF obtuvo 895 papeletas que no se traducirán en representación parlamentaria. De haberse concentrado esos votos en Vox, el resultado podría haber cambiado el reparto final de diputados.

Una situación similar se produce en Valladolid, donde Vox se quedó a 1.698 votos de quitar un escaño a los socialistas.

En esta provincia, la candidatura de SALF suma actualmente 4.436 votos, muy por encima de la diferencia necesaria para alterar la asignación de ese asiento.

En medio de este debate, el polémico Alvise Pérez ha respondido públicamente a las críticas procedentes de dirigentes de Vox.

El líder de SALF, en un mensaje difundido en redes sociales, defendió su posición y reprochó a la dirección del partido de Santiago Abascal que utilice argumentos similares a los del Partido Popular, pero ha mandado un mensaje para PP y Vox.

Hay que recordar que el líder de SALF ha lanzado cinco condiciones al presidente de la Junta de Andalucía y su homólogo en Vox y afirma que si uno de los dos las acepta y las "sellan por escrito", no se presentarán en la región.

"Si no firman ninguno de los dos, que los españoles saquéis vuestras propias conclusiones sobre quién antepone España y quién antepone el sillón que les lleva dando de comer desde hace más de 25 años", explicó en un vídeo en redes sociales.

“Jamás me oiréis decir que si Vox no hubiera ‘robado’ escaños, el PP tendría mayoría absoluta”, afirmó Pérez, en referencia a una acusación habitual del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, contra la formación de Abascal. “Entonces, ¿por qué la Ejecutiva de Vox me ataca con los mismos argumentos?”, añadió.

Como se ve ha reprochado a la dirección del partido que le esté atacando con lo que calificó como “los mismos argumentos zafios” que —según afirmó— lanza el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien se refirió de forma despectiva como “la momia”.

En su mensaje, el dirigente de SALF fue más allá y lanzó un desafío directo: “Firmad y me retiro. De corazón”, escribió, en alusión a la posibilidad de abandonar la política si así se lo pidiera formalmente la dirección de Vox.