Mañueco pide la "movilización total" el 15-M para que CyL esté "libre del sanchismo": 22.800 kms en campaña y 70 actos

El candidato del PP a la reelección al frente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, celebra un acto electoral en el Teatro Principal de Burgos Rubén Cacho Ical

El Partido Popular de Castilla y León (PPCyL) ha dado por concluida, a la espera de los actos de este viernes, una "muy positiva" campaña electoral en la que han "cumplido" su objetivo de recorrer los 2.248 municipios de la Comunidad y se han realizado 170 actos, entre los que Alfonso Fernández Mañueco ha participado en más de 70, frente a los 110 que tenían previstos inicialmente. El candidato, además, ha recorrido cerca de 22.800 kilómetros.

Así lo ha trasladado la directora de la campaña del PPCyL, Isabel Blanco, en el balance presentado este viernes en la sede del partido en Valladolid, donde ha reivindicado que "frente a los que han buscado el ruido, el enfrentamiento, Alfonso Fernández Mañueco ha explicado el programa".

Por otro lado, a pocas horas de cerrar la campaña electoral, el popular Alfonso Fernández Mañueco ha llamado a la “movilización total” el próximo domingo 15 de marzo para concentrar el voto en el PP para que Castilla y León “sea una tierra libre de sanchismo”.

En un acto celebrado en el Teatro Principal de Burgos, en el que también ha estado presente el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, Mañueco ha pedido que “nadie” se quede en casa y no confiarse de las encuestas.

Mañueco ha confrontado los proyectos políticos y mientras “otros hablan, nosotros comprometemos”, y ha comprometido “gestión y proyecto de futuro”.

Además, ha reiterado que Castilla y León “no es la periferia de ningún debate nacional, somos el centro de gravedad de España, el corazón de España. Y hay que demostrarlo el 15-M”. Por ello, ha pedido dar “una lección de mesura y centralidad al resto del país. No hace falta dividir para ganar unas elecciones”, añadió.

Mañueco asegura que si recibe el apoyo el próximo domingo, “el 16 de marzo habrá nuevas Cortes y habrá Gobierno, habrá presupuestos para Castilla y León”, porque, asegura, “la gente no espera ocurrencias de nosotros, quiere trabajo y certidumbre”, al tiempo que indicó que van a “dialogar y trabajar desde el primer día”.

Una campaña "muy intensa"

La también vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reconocido que estas semanas han sido "muy intensas", pero desde el PPCyL han realizado una campaña "muy cercana a la gente y muy de proximidad".

La prueba de que las cinco caravanas del PPCyL han recorrido todo el territorio "de norte a sur y de este a oeste", para Blanco, es que Feijóo participó ayer en Villarcayo (Burgos) en un acto y esta mañana estaba ya en Ponferrada, mientras que Mañueco amaneció el jueves en Ávila, estuvo en Candeleda, Arenas de San Pedro y Segovia y hoy está en Burgos y ya por la tarde en Valladolid.

Es aquí, en la ciudad del Pisuerga, donde volverá a coincidir con el líder del PP a nivel nacional tras empezar ambos en Ávila y partir desde ahí en dos caravanas distintas en estas semanas. "Son muchos los kilómetros que se han hecho", ha precisado Blanco.

La directora de campaña del PPCyL, Isabel Blanco, durante la presentación del balance en la sede del partido en Valladolid

Detrás de Mañueco y los candidatos, Blanco ha ensalzado que se ha hecho un "trabajo en silencio, que no se ve, que no sale delante de las cámaras, pero que sin todos ellos no hubiera sido posible llegar hasta hoy con la satisfacción y el balance del trabajo realizado".

Blanco se refería así "a todo el equipo, tanto a nivel autonómico como de las provincias". Para la directora de campaña, este domingo "no se decide solamente un gobierno, sino que se decide qué modelo de Comunidad queremos" y por eso ha incidido en pedir el voto para el PP.

Y es que la directiva 'popular' y una de las figuras de confianza para Mañueco, ha recalcado que el PP quiere alcanzar que Castilla y León sea la tercera mejor comunidad de España para vivir "con diferentes propuestas y medidas".

Para ello, ha subrayado que están las políticas dirigidas a las familias, duplicando las ayudas del bono infantil o Concilia, pero también las 2.600 hectáreas de suelo industrial, la primera matrícula gratuita en las universidades públicas el primer curso, las ayudas para el carné de conducir para jóvenes, los impuestos cero en el mundo rural para transmisiones patrimoniales o la reducción generalizada de los impuestos.

"Un amplio abanico de medidas que querían llegar a familias, jóvenes, mayores, empresas y emprendedores. Eso es lo que hemos trasladado, 1.031 medidas en un programa que responde a un contrato que se firma con las personas de Castilla y León", ha añadido Blanco.

Acciones novedosas

Isabel también se ha referido a las "acciones novedosas" impulsadas por el PPCyL más allá de las vallas, banderolas y el naiming tradicional. En concreto, ha destacado la caravana conformada por cinco vehículos que "pretendía trasladar de manera visual las medidas que proponemos".

Una caravana que ha recorrido más de 1.500 kilómetros por la Comunidad. También la edición del periódico El Nogal, que ha sacado cinco números y que se han mandado cada semana a los cargos públicos del PP "para contarle cuál era nuestra campaña, qué íbamos haciendo".

Para Blanco, ahora queda "lo más importante, que es el domingo". Una jornada electoral en la que participarán cerca de 9.000 agentes del PP, entre interventores y apoderados, repartidos por los distintos colegios y mesas electorales.

"Están allí para ayudar a las personas que lo puedan necesitar, para participar en estas elecciones, para informar y para formar parte de esas mesas electorales", ha precisado.

Por último, Blanco ha recordado que el PPCyL tiene "un proyecto" y está "avalado" por su gestión, ofreciendo "certezas". "Solo puedo acabar diciendo y animando a las personas a que el domingo voten al PP", ha zanjado.