Mañueco, en la línea de meta: se ha subido al tractor, ha tirado cañas y ha perdido 5 kilos sin despeinarse ni cambiar de lema

Apenas quedan unas horas para que baje el telón de la campaña autonómica más agitada e intensa que se recuerda en Castilla y León.

Los candidatos encaran ya unas elecciones abiertas, con más dudas que certidumbres y con varios frentes todavía por resolverse en la noche electoral.

Alfonso Fernández Mañueco afronta este último tramo volcado en la caza del voto indeciso, recorriendo pueblos y ciudades con un objetivo muy concreto: apuntalar cada escaño posible y atraer hacia el PP esos procuradores que aún pueden decidirse en los márgenes, allí donde unos pocos apoyos pueden inclinar el reparto final.

Desde que comenzó la campaña ha seguido una retahíla trepidante de rituales que comienza siempre con micrófonos. Muchos. Incluso antes siquiera de poner kilómetros de por medio con destino a un mitin o a un encuentro con vecinos o diversos colectivos.

Mañueco saluda a dos simpatizantes

Así comenzó la semana

Pongamos un día cualquiera en la campaña de Mañueco: encadena entrevistas con distintos medios nacionales y autonómicos desde primera hora.

Es la parte menos vistosa de la campaña: preguntas, titulares rápidos, alguna reflexión sobre la marcha de la legislatura y el inevitable repaso a la actualidad política.

Pero el día de campaña, el de verdad, empieza cuando el coche arranca.

Nos zambullimos de lleno en uno de esos días sin fin. Hoy toca Toro. Mañana... Valladolid.

Lunes, a las 10.30 pone rumbo a la ciudad zamorana. El destino es el Hotel Juan II, donde el Partido Popular ha organizado un mitin que empieza pasadas las doce del mediodía.

La sala está llena. Alcaldes, concejales, militantes y vecinos ocupan cada silla disponible.

El acto lo abren los líderes provinciales del partido en Zamora, que calientan el ambiente antes de que tome la palabra el presidente.

Cuando llega su turno, Mañueco anuncia nuevas medidas de campaña y vuelve sobre el eje que repite desde el primer día: gestión, estabilidad y atención al mundo rural.

El público escucha en silencio, asintiendo con la cabeza en los pasajes que tocan problemas conocidos: campo, empleo y despoblación. Y cuando toca, aplaudiendo, confirmando lo que está escuchando.

El mitin termina, pero la jornada no.

Continúa la 'batalla de Toro'

Entonces empieza la otra campaña, la que no cabe en los discursos.

Durante más de media hora, el presidente se queda a las puertas del acto escuchando a quienes se acercan. Fotos, apretones de manos, conversaciones rápidas.

Alcaldes, concejales, diputados provinciales, vecinos de toda la comarca. Todos quieren saludarle.

Mañueco con varios líderes provinciales del partido en el mitin de Toro (Zamora).

Entre los conocidos aparece el exalcalde de la localidad, Jesús Sedano. Se acerca con gesto satisfecho y recuerda una vieja batalla política del municipio.

"Sin la intercesión de Alfonso, cuando era consejero de la Presidencia, no se habría podido rehabilitar y comprar la Plaza de Toros", dice señalando hacia el casco histórico de la ciudad.

"Muchos vienen ahora de defensores de la fiesta nacional, pero él ya estuvo dando la cara en 2010, cuando empezaba la ola antitaurina tras la prohibición en Cataluña".

En el aperitivo no hay duda posible sobre la elección. Copas de vino de la Denominación de Origen Toro circulan entre corrillos de militantes y vecinos.

La escena tiene algo de liturgia local.

Pasadas las 13.45 y con un poco de retraso por el ambiente relajado después del mitin, el equipo de campaña vuelve al coche. El siguiente destino está a 49 kilómetros.

Mañueco charlando con Jesús Sedano, después del mitin en Toro (Zamora).

La carretera apunta ahora hacia La Vellés.

Paseo por La Vellés

El recibimiento en el pueblo es de los que recuerdan que en Castilla y León la política sigue teniendo mucho más de cercanía que de redes y marketing.

En la entrada esperan el alcalde, Javier Marcos, junto a los dirigentes del PP salmantino: el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el secretario provincial, David Mingo; y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias.

La comitiva popular entra en la plaza del pueblo y comienza un pequeño paseo improvisado.

Mañueco con José María, 'Pepe' para los del pueblo, en el Bar Poly de La Vellés.

Primero la farmacia. Luego el centro de fisioterapia de Inmaculada. La fisioterapeuta sale a recibir al presidente, que charla unos minutos con ella antes de saludar también a su padre, Manolo, que observa la escena con una mezcla de orgullo y curiosidad.

"¿Qué tal estás, hombre?... Vaya negocio que ha montado tu hija...", dice el presidente.

El recorrido continúa calle arriba hasta el Bar Poly. Ahí se detiene todo.

Cervezas frías, tablas de embutido y conversaciones cruzadas entre vecinos.

El dueño del bar, Policarpio, ejerce de anfitrión mientras el presidente se coloca detrás de la barra. Por un momento cambia el traje institucional por el gesto de camarero improvisado.

"Alguna vez ya me ha tocado tirar cañas en el bar de mi cuñado", explica entre risas mientras sirve las cañas.

Cañas de mano en mano

En una de las mesas esperan varios paisanos del pueblo. José María, Pepe, como le llaman todos, comenta la marcha del campo. A su lado está Adrián.

En la otra punta del bar se encuentra Manuel, un joven agricultor y ganadero de apellidos "muy beatos", Manuel de Dios Santos. Aprovecha el encuentro para plantear una preocupación muy concreta: la abrumadora burocracia que retrasa el cobro de la Política Agraria Común.

Mañueco junto al alcalde de La Vellés (Salamanca), saludando a Manuel, joven agricultor.

Está acompañado por su padre, Francisco, agricultor y ganadero durante toda su vida, que escucha en silencio mientras el hijo explica el problema.

"Para cuando llega la ayuda de la PAC ya hay que haber resuelto todos los pagos, sin el apoyo económico de mis padres sería imposible", lamenta Manuel.

Mañueco toma nota, asiente y responde con la promesa habitual de campaña: simplificar trámites y facilitar el trabajo del campo.

La conversación dura varios minutos. En los pueblos el tiempo político se mide de otra manera.

Al final llega la foto de grupo. Todos juntos, en la puerta del Bar Poly, bajo el sol de primera hora de la tarde.

Comida rápida

El presidente de la Junta suele comer en ruta, entre acto y acto. Un día puede ser carne, otro pescado, otras veces un bocadillo improvisado en cualquier parada del camino. Hoy toca embutido en La Vellés.

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco subido al tractor con agricultores en Segovia. Rubén Cacho. ICAL.

Es una logística peculiar, pero eficaz.

La intensidad de la campaña empieza a notarse incluso en el físico. En estas semanas Mañueco ha perdido cinco kilos. Lo comentan en su entorno con una mezcla de preocupación y orgullo.

"Las medidas en comedores sociales van a servir más de lo que nos pensamos", comenta el presidente. Pega un trago, come una tapa de embutido salmantino y sigue la conversación.

La agenda no da tregua

Su mujer, hijas y amigos más cercanos se acercan siempre que pueden a acompañarle en los actos. No siempre es posible, pero su presencia aporta una pausa en medio del vértigo electoral.

El presidente se retira unas horas para preparar el siguiente desafío del día: el segundo debate electoral, que se emitirá en directo desde Valladolid.

Otra batalla política en una campaña que, como las carreteras de Castilla y León, parece no tener fin.