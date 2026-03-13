Carlos Pollán, el hijo de minero y portero de élite que lidera a Vox en Castilla y León acusado de subirle el sueldo a su novia

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) representa una de esas historias que parecen forjadas en la resistencia cotidiana de la España interior. Hijo de un minero de la cuenca leonesa, creció en un entorno donde el trabajo duro no era una opción, sino la única vía para salir adelante.

Su padre, trabajador de las minas de carbón que marcaron durante décadas la economía y la identidad de León, le transmitió desde niño el valor del esfuerzo, la disciplina y la lealtad al territorio.

Pollán siempre ha recordado esa herencia como el motor de su vida y se ha mostrado orgulloso de un origen humilde donde el futuro dependía de no rendirse ante las dificultades.

En una Comunidad que ha sufrido la reconversión minera y la despoblación, Pollán encarna esa resiliencia.

No nació en cuna de privilegios, se hizo a sí mismo con tenacidad y ahora, como candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, busca que su partido tenga la llave del futuro Gobierno autonómico.

Sin embargo, el final de la campaña electoral de Pollán se ha visto empañado por la polémica tras la información de EL ESPAÑOL en la que se desvelaba que ascendió a su actual pareja, Natalia María García Díez, dentro de su equipo en las Cortes autonómicas.

Una promoción que supuso que su salario pasara de poco más de 2.100 euros brutos al mes en 2022 a superar los 3.500 euros que cobra en la actualidad, un 64% más.

El líder del partido, Santiago Abascal, salió al paso de esta información al asegurar que la pareja del candidato de Vox era "funcionaria con plaza" a pesar de que, realmente, su puesto es de libre designación.

La tensión con Mañueco

Además, durante las últimas semanas, la relación entre Pollán y el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, se ha visto especialmente tensada a cuenta de la inmigración.

Ello tras la acusación del popular en el primer debate electoral del pasado 5 de marzo de que a Vox le gustaría "tirar seres humanos al mar".

Ante la indignación mostrada por los de Santiago Abascal, el segundo debate, del pasado 10 de marzo, Mañueco no rectificó y le dijo a Pollán que viniese "llorado". Unas fricciones que anticipan una negociación dura y complicada entre ambos partidos tras las elecciones autonómicas.

Pollán, con un grupo de monjas, durante la presentación de la feria 'Dulce Tentación' Peio García ICAL

Un joven autónomo

La carrera laboral del candidato de Vox empezó pronto y es que a los 23 años ya era autónomo, montando su propia asesoría tras licenciarse en Derecho y graduarse como graduado social.

Durante décadas se dedicó a asesorar empresas, resolver conflictos laborales, gestionar nóminas y defender a los derechos de trabajadores y pymes en un contexto económico complicado.

Su despacho fue testigo de miles de historias: despidos, ERE, quiebras, pero también de emprendedores que luchaban por mantener puestos de trabajo en pueblos y ciudades golpeados por la crisis industrial.

Esa experiencia le dio un conocimiento directo de las necesidades reales de Castilla y León, lejos de los despachos madrileños. Pero si hay un capítulo que define su personalidad antes de la política, es el balonmano.

Una vida ligada al balonmano

Durante más de 25 años, entre 1986 y 2013, Pollán estuvo ligado al Club Balonmano Ademar León, uno de los símbolos deportivos de la ciudad y de la provincia.

Empezó como portero en la élite: ocho temporadas defendiendo la meta con una concentración feroz, parando balonazos en partidos de la Liga Asobal y competiciones europeas. El Ademar de aquellos años era un equipo potente, capaz de competir con los grandes de España y Europa.

Pollán no era solo un jugador; era un referente en la portería, donde la presión y la responsabilidad individual se viven de forma intensa. Después de colgar las botas, no se alejó del club.

Pasó 12 temporadas como entrenador de categorías inferiores y del filial Universidad de León Ademar, formando a generaciones de jóvenes leoneses en valores como el trabajo en equipo, la constancia y el sacrificio.

El candidato de Vox, durante su etapa como portero de balonmano

En 2009, en plena crisis económica global, los socios lo eligieron presidente del Ademar. Fue una etapa dura: el club arrastraba deudas acumuladas, y Pollán tuvo que tomar decisiones complicadas para mantenerlo a flote.

En 2013, ante una deuda cercana al millón de euros, incluyendo cantidades importantes con Hacienda y con jugadores y técnicos, optó por declarar concurso de acreedores para evitar la desaparición total de la entidad.

Dimitió poco después, pero siempre ha defendido que esas medidas salvaron el balonmano de élite en León.

El club sobrevivió y, años más tarde, saldó gran parte de las deudas bajo nueva gestión. Para Pollán, esa experiencia fue una lección de gestión en tiempos de adversidad: asumir responsabilidades, tomar decisiones impopulares y priorizar la supervivencia del proyecto colectivo.

Padre y abuelo orgulloso

Fuera del balonmano, Pollán también se vinculó al pádel, deporte en auge en Castilla y León. Uno de sus hijos destacó en competiciones regionales, lo que le llevó a implicarse en la gestión de categorías menores en la Federación de Castilla y León de Pádel.

Padre de dos hijos ya mayores −uno de ellos con trayectoria en el pádel−, Pollán es abuelo y está separado de la madre de sus hijos.

Su vida familiar es discreta, pero ha mencionado en varias ocasiones que su motivación principal es ver a las nuevas generaciones, incluyendo a sus nietos, crecer y desarrollarse en una Castilla y León próspera, sin tener que emigrar.

Esa preocupación por la emergencia demográfica y la fuga de talento joven es uno de los ejes centrales de su discurso actual.

Carlos Pollán, en un acto como presidente de las Cortes de Castilla y León ICAL

Presidente de las Cortes

El salto a la política llegó tarde, pasados los 50 años. En 2019, cuando Vox empezaba a consolidarse como fuerza emergente, Pollán se afilió al partido.

Asumió la presidencia provincial en León y se presentó ese año a la alcaldía de Sariegos, sin éxito, y como número cinco por León a las Cortes, aunque no fue elegido.

Fue un debut discreto, pero revelador. Pollán entró en política con la idea de cambiar las cosas desde dentro, cansado del bipartidismo PP-PSOE que, a su juicio, había gestionado mal la Comunidad durante décadas.

El punto de inflexión llegó en 2022. Encabezó la lista por León, logró acta de procurador y, tras el histórico pacto de gobierno entre PP y Vox, el primero en España, fue elegido presidente de las Cortes de Castilla y León.

Se convirtió así en el primer cargo institucional relevante de Vox en un parlamento autonómico. Desde su Presidencia, Pollán mostró un estilo sereno, institucional y de mano firme sin alzar la voz.

Presidió sesiones con templanza, ganándose el respeto incluso de adversarios que reconocen su talante moderado dentro del partido de Santiago Abascal.

El candidato de Vox, el primero por la izquierda en la fila de abajo, durante su etapa en el equipo de balonmano del colegio Maristas de León

Rechazó medidas simbólicas como la colocación de banderas LGTBI en la institución, defendió una visión unitaria de España y criticó aspectos del modelo autonómico actual, como el "despilfarro" o las políticas de memoria democrática.

Su mandato no estuvo exento de polémicas, con choques con la oposición por votaciones controvertidas, tensiones con la Junta por financiación de las Cortes y críticas por su gestión institucional.

Sin embargo, mantuvo el cargo incluso tras la ruptura del pacto PP-Vox en julio de 2024, algo que ha justificado por la separación entre el poder ejecutivo y el legislativo.

Un candidato sereno pero firme

El pasado 9 de febrero, tras la convocatoria de elecciones autonómicas para el 15 de marzo, Vox designó a Pollán como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, sustituyendo a Juan García-Gallardo, que había dimitido un año antes como portavoz del grupo en las Cortes.

Abascal apostó por su perfil institucional para consolidar el crecimiento de Vox tras los éxitos en Aragón y Extremadura.

Pollán ha arrancado la campaña arropado por Abascal, con quien comparte la imagen del cartel electoral, en su recorrido por la Comunidad e insistiendo en que aspira a "mucho más Vox" en Castilla y León, replicando el patrón de crecimiento en otras comunidades.

El presidente de las Cortes en la tradicional romería de La Melonera en la ciudad de León, en septiembre de 2025 Campillo ICAL

Su discurso se centra en insistir en la defensa del "sentido común" −el lema elegido en Extremadura y Aragón que ahora se repite en Castilla y León− y ha hecho gala de la defensa del campo y la industria frente a las regulaciones.

También de la bajada de impuestos, de medidas firmes contra la inmigración "ilegal y descontrolada" y de una firme oposición a las políticas verdes.

El candidato de Vox acusa a PP y PSOE de aplicar políticas similares en ideología de género, memoria histórica o gestión económica, y se presenta como la garantía de un "cambio real", con el objetivo de condicionar el próximo Gobierno de la Comunidad.

Una mochila de experiencias

A sus 59 años, Pollán llega a estas elecciones con una mochila cargada de experiencias: los balonazos en la portería, la experiencia en los despachos del Ademar, los conflictos laborales resueltos en su asesoría y la herencia minera de su padre.

Pero también la responsabilidad de presidir las Cortes en tiempos turbulentos y ahora la perspectiva de un abuelo que mira al futuro de sus nietos en una tierra que no quiere ver vaciarse.

De hijo de minero a abuelo familiar y aspirante a presidir la Junta, su trayectoria es un relato de superación personal con raíces profundas en León.

Pollán, con sudadera blanca en la fila de abajo, durante su etapa en el equipo de balonmano del colegio Maristas León

Ahora busca el mayor desafío: convencer a los castellanos y leoneses de que Vox puede cambiar el rumbo de una comunidad que, según él, lleva décadas estancada por las mismas políticas "fallidas" del bipartidismo.

En una Comunidad en la que el esfuerzo sigue siendo moneda de cambio, Pollán representa esa España que no se rinde. Queda por ver si los votantes le dan la llave del próximo Gobierno de la Junta el próximo 15 de marzo, como pronostican todas las encuestas.

De momento, su campaña combina la serenidad institucional con los mensajes directos, apostando por que ese "sentido común" que aplicó en la portería, en los despachos, en el hemiciclo y ahora como padre y abuelo preocupado por el porvenir convenza también en las urnas.