Abascal tacha 'Hodio' de "porquería" y avisa a Sánchez: "Que pierda toda esperanza de censurar a los jóvenes"

El presidente de Vox, Santiago Abascal; y el candidato a la Presidencia de la Junta por la formación, Carlos Pollán; junto al candidato por Palencia David Hierro; y al diputado José María Figaredo,protagonizan un acto electoral en la Plaza de España de la localidad palentina de Aguilar de Campoo Brágimo Ical

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tachado este jueves en Aguilar de Campoo (Palencia) de "porquería" la nueva herramienta, llamada 'Hodio', impulsada por Pedro Sánchez para combatir el odio en redes sociales y ha avisado al presidente de que "pierda toda esperanza de censurar a los jóvenes".

Durante su intervención en el mitin en este penúltimo día de campaña electoral, acompañando al candidato de Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, Abascal ha precisado que con 'Hodio' lo que pretenden es "impedir que los jóvenes se informen como se han informado hasta ahora".

En este sentido, ha lamentado que el PSOE "ya no quiere que los chavales de 16 voten" porque "todos van a ir con las dos manos a votar a Vox como si pusieran dos banderillas en la urna". "Ahora se acuerdan y dicen que les quieren proteger del odio en las redes sociales", ha apuntado.

Para el líder de Vox, hay "tantos jóvenes" en sus actos "porque han podido informarse de manera distinta a las generaciones más mayores" y que lo hacen en las redes sociales que es "donde hay de verdad muchísima más libertad que en los medios comprados y financiados por el bipartidismo".

"Como no tenía cosas en las que gastarse dinero, ha creado una porquería que lo llama herramienta de lucha contra el odio con hache. La huella del odio. Ahora ya no importan los delitos, es el odio", ha señalado.

Pero para Abascal, lo que a él le importa "son los delitos contra las mujeres, el aumento de las violaciones, de los homicidios y de la inseguridad en las calles". "Eso es lo que genera el odio. El odio para Sánchez es nuestro discurso", ha denunciado.

De esta manera, ha asegurado que "ahora resulta que nos van a prohibir detestar a Sánchez", pero ha añadido que le tienen "mucha manía y eso no va a cambiar porque se lo merece, porque ha mentido, se ha corrompido y ha traicionado al pueblo español".

"Ya no sale a las calles a hablar, no se atreve, le tenemos de romería internacional, rodeado de talibanes, turbantes y chinos comunistas. Está en cualquier otro sitio menos con su pueblo porque es lógico que no pueda pasear por la calle", ha lamentado.

"Las niñas de la curva de Podemos"

Por otro lado, ha acusado a Sánchez de "promover la invasión migratoria" con el beneplácito de "las niñas de la curva de Podemos, que si te las encuentras de noche en un callejón, a la Belarra y a la Montero con esa cara de enfadadas permanente, sales corriendo porque meten miedo con ese cabreo y con los alaridos que pegan".

A la regularización de inmigrantes irregulares, Abascal ha denunciado que se ha sumado ahora un "decretazo sobre la sanidad" mientras que un español que se mueve de una comunidad autónoma a otra "tiene problemas administrativos".

"De repente vienen aquí millones de África y asistencia sanitaria integral que ha sido pagada por los españoles con sus impuestos", ha criticado.

También ha denunciado el "efecto llamada" para que vengan a España a "mantenerlos, darles ayudas sociales que no llegan a nuestra gente, para regularizarlos, nacionalizarlos y voten al PSOE que ha traicionado al pueblo y porque los españoles ya no le votan".

Asimismo, ha asegurado que en Colombia se está haciendo "publicidad para operarse de cualquier cosa" en España y ha precisado que el otro día un alcalde de un pueblo soriano le contó que "tenía empadronados un montón de personas que están viviendo en Marruecos que lo hacían para cobrar la ayuda social".

Para Abascal, que los españoles estén "con dificultades" hace que "sea un crimen abrir las puertas de nuestros hospitales a toda África", además de ser una "traición".

"Juego de la tómbola"

Por otro lado, el líder de Vox también tuvo palabras contra el PP, al que ha comparado con el "juego de la tómbola y la montaña rusa" por su imprevisible comportamiento, pues se trata de una "estafa" al ser el partido de "las 1.000 ideas contradictorias y de los 1.000 líderes".

Ante unas posibles negociaciones para montar gobierno autonómico en Castilla y León, se ha preguntado con quién tendrá que negociar porque "cada uno dice una cosa" a diferencia de Vox, que "siempre defiende las mismas ideas sin importar la ciudad o el territorio".

De esta manera, ha avisado de que el presidente de Vox es él, pero ha garantizado que están "dispuestos" a negociar y que se empezará "desde el día después de las elecciones". "No tenemos miedo a nada ni a nadie, salvo defraudar a nuestros votantes", ha añadido.

Al igual que en otros territorios como Extremadura y Aragón, ha insistido en que no buscan "prebendas ni sillones" y, contestando a Feijóo, que previamente en un acto en Villarcayo (Burgos) acusó a los de Vox de salir "por piernas de los gobiernos", Abascal ha aclarado que se fueron por las "estafas".