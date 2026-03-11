Díaz exige control de precios a la patronal y anuncia medidas la próxima semana ante "la guerra criminal de Trump"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz, durante su intervención de este miércoles en Valladolid Leticia Pérez ICAL

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha exigido este miércoles control de precios a la patronal y ha anunciado medidas sociales "escalonadas" a partir de la próxima semana para paliar las consecuencias de "la guerra criminal de Trump en Irán".

Díaz ha asegurado en un acto en Valladolid que este mismo miércoles participará en una reunión del Gobierno, a la que seguirán otros encuentros durante la semana, y que las medidas se tomarán la próxima semana "según el impacto que la guerra vaya teniendo".

"Quiero mandar un mensaje de tranquilidad absoluta. Vamos a acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, como hemos hecho siempre, y no vamos a hacer como el PP que llegó a posicionarse en contra de los ERTEs. Vamos a defender a las empresas, autónomos y autónomas y familias por el impacto del coste energético en nuestras vidas", ha afirmado.

En concreto, Díaz ha señalado que las medidas que se tomarán la próxima semana irán "desde lo laboral al mantenimiento y sostenimiento de las empresas y la corrección del impacto por el incremento de los precios energéticos y la repercusión en la cesta de la compra y en nuestras vidas".

La ministra de Trabajo se ha pronunciado ante las peticiones de la CEOE o empresarios como el dueño de Mercadona, Juan Roig, de un IVA al 0% en alimentación ante el conflicto en Irán y ha recordado que el Ejecutivo ha bajado impuestos "en algún producto alimenticio" y que "lo único que hizo fue ensanchar los beneficios de las grandes multinacionales de la distribución en España".

Controlar los precios

Díaz ha asegurado que la cuestión está en "controlar los precios en las grandes cadenas de alimentación" y que van a "actuar de manera quirúrgica".

"Nunca escucho a los empresarios hablar de los beneficios excesivos en un sector como la distribución, hemos bajado el IVA en algunos productos y esos mismos productos no dejaban de crecer en los supermercados. Esto va de tomar medidas quirúrgicas y controlar los márgenes de beneficios de los que nunca hablan el PP y las empresas", ha insistido.

Y ha pedido a las empresas "que aporten y arrimen el hombro en una situación que es un muy grave como consecuencia de la guerra ilegal de Trump en Irán". "Los empresarios y las empresarias tienen que saber que el Gobierno de España se ha puesto de su lado siempre, igual que de la gente trabajadora, pero el coste fiscal de todas las medidas es muy elevado y para esto sirven los impuestos", ha recalcado.

La ministra de Trabajo ha señalado que "esto no va de bajada generalizada de impuestos, va de control de precios porque cualquiera que va a hacer la compra todos los días sabe lo que cuesta hoy una docena de huevos o el aceite". "Pido a las patronales que se comprometan con su país y fijen los precios y no aprovechen las crisis para enriquecerse todavía más", ha insistido.

"Hacer lo que sea menester"

Sobre el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Díaz ha asegurado que en este momento el Ejecutivo está "gestionando una crisis" y "volcado" en esa gestión. "He gestionado una crisis en la que el PIB se desplomó 11 puntos y una semana en la que se cayeron 800.000 puestos de trabajo y hemos sido capaces de hacerlo, gobernamos y gestionamos mejor que el PP", ha recordado.

Y ha afirmado que de la crisis de 2008 España "tardó en salir de ella 10 años y 11 meses con aquellas medidas de rebajas salariales y recortes de derechos y empobrecimiento masivo", contraponiendo esas medidas con las que llevó a cabo el Gobierno progresista durante la pandemia de la Covid-19.

"Desde el Ministerio de Trabajo hicimos todo lo contrario: desplegar un escudo laboral sin precedentes, con un coste fiscal muy elevado pero muy importante que hizo que España en tan solo 15 meses recuperase toda la actividad productiva", ha señalado.

Díaz ha asegurado que "esto es lo que explica que hoy España tenga récord de ocupación". "Vamos a hacer lo que sea menester y todos los equipos técnicos del Ministerio y del Gobierno estamos siguiendo minuto a minuto los impactos económicos de esta guerra criminal, ilegítima y que vulnera el derecho internacional", ha zanjado.