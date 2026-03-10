Laura López Valle, la sirena del Pisuerga, Premio Castilla y León del Deporte 2025

La nadadora vallisoletana Laura López Valle ha sido reconocida con el Premio Castilla y León del Deporte en su edición correspondiente a 2025. El jurado ha acordado por unanimidad concederle este galardón por su destacada trayectoria en la natación sincronizada y su contribución al desarrollo de esta disciplina.

En concreto, el jurado ha valorado su medalla de plata en la prueba por equipos de natación sincronizada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, así como su título de campeona de Europa en 2008 en la modalidad de combinación libre y el subcampeonato europeo logrado en 2006 tanto en la prueba de equipo como en combinación libre.

Además de su etapa como deportista de élite, el reconocimiento también destaca su labor actual como entrenadora del Equipo Nacional de Natación Artística de la Real Federación Española de Natación y del Club Natación Sincronizada Fabio Nelli.

Con ambos equipos ha alcanzado importantes éxitos deportivos en los últimos años, especialmente en la categoría junior, en campeonatos de España, europeos y mundiales, entre otros torneos.

Jurado

El jurado de esta edición ha estado integrado por el exciclista Laudelino Cubino; el entrenador de atletismo Enrique Pascual, galardonado con este mismo premio en 2024; el jefe de Deportes de Radio Televisión de Castilla y León, Diego Espinilla; la presidenta del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Castilla y León, Cristina Vaquero; el director de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la ciudad de Burgos (Promueve), Alejandro Sarmiento; y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León del Deporte tiene como objetivo reconocer la labor de aquellas personas o entidades que se hayan distinguido por su actividad deportiva o por su contribución al fomento del deporte en la Comunidad.

Desde la creación del Premio Castilla y León del Deporte en 2003, el reconocimiento ha recaído en destacadas figuras y entidades del ámbito deportivo, como Perico Delgado, Abel Antón, Fermín Cacho, Ángel Nieto, Marta Domínguez, Miriam Blasco, Carlos Sastre, Vicente del Bosque, Lydia Valentín o Carolina Rodríguez, entre otros. En la última edición, correspondiente a 2024, el galardón fue concedido al entrenador de atletismo Enrique Pascual Oliva.