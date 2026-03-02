Los autónomos “asfixiados” toman las calles de Valladolid y cargan fuerte contra el Gobierno: “¡Basta ya!”

Los autónomos de Castilla y León se han manifestado en Valladolid este 2 de marzo bajo el paraguas de la Plataforma Por la dignidad de los autónomos 30N por las calles de Valladolid para exigir “unas condiciones de trabajo dignas”.

Han pedido una “reducción de cuotas” además de “protección social y reconocimiento de su trabajo” en una manifestación que ha arrancado en la Plaza de la Universidad a las 11:00 horas y que se ha movido por López Gómez, Plaza de España, Montero Calvo, calle Santiago para acabar en la Plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga.

Más de un centenar de trabajadores autónomos, con la presencia también de miembros de Unaspi, han llegado hasta el corazón de la ciudad del Pisuerga para decir “¡Basta ya!” ante una situación en la que se sienten “asfixiados”.

“Estamos aquí porque ha habido un descenso a nivel nacional del número de autónomos. Tenemos preocupación y cada vez tenemos más presión fiscal y menos protección social. Estamos desvinculados de cualquier partido político y salimos a protestar por estas condiciones”, ha afirmado María Fernández, que es autónoma y tiene una empresa pequeña en Valladolid, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Han exigido “más derechos” porque los autónomos, según palabras de nuestra entrevistada, tienen “muy pocos derechos y demasiadas obligaciones”.

“El Gobierno nos asfixia. Tenemos propuestas claras y queremos estar protegidos porque emprender supone, ahora mismo, trabajar totalmente desprotegidos y agotados, desde un agotamiento absoluto”, ha señalado.

Entre las medidas que han leído en el manifiesto en la mañana de este lunes, 2 de marzo, ha sido que emprender “no suponga renunciar a los derechos básicos” como “enfermar sin miedo y trabajar sin angustia”.

“Si esto continúa así, las personas van a dejar de emprender. Esto acabará en un descenso económico y se resentirá el tejido social. Esto no es un problema sectorial sino estructural. Se va a resentir lo laboral, lo económico y el reparto de capital”, ha añadido nuestra entrevistada.

María Fernández ha querido también asegurar que “si no estamos nosotros” va a repercutir en “más empleo en grandes corporaciones y en grandes empresas” y con un golpe casi definitivo a esos pequeños comercios que hacen ciudad.

“Nosotros funcionamos como barrio, como tejido estructural y social y como motor económico. Si nosotros no estamos va a haber más desigualdad”, ha insistido nuestra entrevistada.

Es la primera de las manifestaciones que se pretende que se haga mes a mes para clamar por esta mejora de las condiciones para los autónomos.

“Queremos que sea una reivindicación mensual”, ha apuntado. No se descarta la huelga en una concentración en la que también han estado presentes agricultores y ganaderos bajo el paraguas de Unaspi.

“Hay muchos agricultores y ganaderos a los que no les queda otra forma de autoemplearse para sobrevivir. Agricultores, artesanos, apicultores. Solo pueden sobrevivir como autónomos. En el ámbito rural se resiente de forma abismal”, ha afirmado.

“Se nos está estigmatizando y comparando como grandes empresas. Somos el motor económico y la columna vertebral del país”, ha finalizado.

Desde Unaspi también se han referido y han vuelto a rechazar el tratado de Mercosur.