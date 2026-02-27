Meteored adelanta un descenso notable de las temperaturas en Castilla y León: entre 8 y 12 grados menos

Meteored ha informado de un descenso notable de las temperaturas en muchas zonas del país y que va a afectar también a Castilla y León con temperaturas que descenderán entre los 8 y los 12 grados, ni más ni menos.

Durante lo que queda de viernes, un frente recorrerá el noroeste de la península mientras que en Canarias una dana se desplaza hacia el este hasta situarse sobre el Sáhara, provocando lluvias en Galicia y el Cantábrico, con nieblas y brumas en la vertiente atlántica.

Las temperaturas máximas descenderán especialmente en el noroeste, con hasta 5-6 ºC menos que ayer, mientras que en la vertiente mediterránea subirán ligeramente. En Canarias las lluvias irán remitiendo, quedando chubascos aislados con barro por polvo sahariano, fuertes rachas de viento del norte en zonas expuestas y cumbres, y temperaturas máximas en ascenso, más notable en el sur de las islas.

Mañana, sábado, se producirá un descenso térmico notable en amplias zonas del interior del tercio norte y este de la península, con temperaturas diurnas entre 8 y 12 ºC más bajas, especialmente en País Vasco, Navarra, La Rioja, este de Castilla y León, Aragón, oeste de Cataluña, nordeste de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana.

El frente seguirá debilitado por la mitad este peninsular, dejando nubosidad media y alta, nubes bajas matinales en el norte, interior este y litorales mediterráneos, y calima que hará el cielo más turbio, especialmente en el sureste, Baleares, Ceuta y Melilla.

Se esperan lluvias débiles en la mitad oriental y el Cantábrico, más persistentes en el Cantábrico oriental y el norte del Pirineo, con chubascos dispersos y tormentas en Sierras Béticas, Ibérico y otras zonas del tercio oriental, que podrán ir acompañados de barro. Por la noche, las temperaturas bajarán sobre todo en el noroeste, mientras que en el litoral mediterráneo y Baleares podrían incluso subir ligeramente.

El domingo será una jornada de transición con tiempo más estable y recuperación térmica en la mitad norte de la península, donde las temperaturas diurnas subirán entre 4 y 8 ºC en la vertiente cantábrica y el Sistema Ibérico.

Habrá nubosidad en la mitad sur y este, así como en Baleares, con lluvias débiles o moderadas en el norte de Alicante, sur de Valencia, litorales de Alborán, entorno de la Penibética y Región de Murcia, y tormentas dispersas en el interior este por la tarde. Por la mañana aparecerán nubes bajas en el Pirineo y el Alto Ebro, dando paso a cielo despejado en la mitad norte.

En Canarias, los restos de la DANA provocarán precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas, con barro en las orientales, mientras que la calima aumentará en la península. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, con heladas débiles en zonas de montaña y en la meseta norte, permaneciendo estables en el Estrecho y Alborán.