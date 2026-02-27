De empresa familiar a referente mundial de la robótica móvil: Verónica Pascual Boé, premio CyL de Investigación

La ingeniera aeronáutica Verónica Pascual Boé ha sido reconocida con el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación en su edición de 2025.

El jurado ha acordado por unanimidad conceder este galardón “a la emprendedora burgalesa, que representa un ejemplo de liderazgo empresarial, innovación industrial y compromiso con el estímulo del talento tecnológico desde edades tempranas”.

En su fallo, el tribunal ha subrayado la trayectoria de Pascual al frente del grupo empresarial ASTI Mobile Robotics, que ha liderado durante casi dos décadas.

Bajo su dirección, la compañía pasó de ser una pequeña empresa familiar a convertirse en un referente mundial de la robótica móvil industrial, con presencia en Francia, Alemania y Estados Unidos, y proyectos en un total de diecisiete países. La empresa mantiene su sede central en la localidad burgalesa de Madrigalejo del Monte.

El jurado ha destacado que este reconocimiento valora “su contribución a la modernización, a la excelencia y a la proyección exterior del sector industrial y tecnológico castellano y leonés”, así como su papel pionero en el liderazgo femenino y transformador dentro del ámbito industrial.

También ha resaltado su implicación en el apoyo a las pymes de la Comunidad en sus procesos de transformación digital a través de iniciativas como el Digital Innovation Hub de Burgos.

Otro de los aspectos subrayados ha sido su labor al frente de la Fundación ASTI Tecnología y Talento, desde donde impulsa vocaciones STEM entre niños y adolescentes, fomentando el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde edades tempranas.

Un premio con más de cuatro décadas

El Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación distingue a personas o entidades que hayan destacado por sus hallazgos en ámbitos como las ciencias físicas y químicas, la medicina, la ingeniería, las matemáticas, la biología o el medio ambiente, así como en procesos industriales derivados de la innovación.

Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran nombres como Elena García Armada (2024), Eva Hernando Monge (2023), María Victoria Mateos Manteca (2022) o Grupo Antolín (2017), entre otros.

El jurado de esta edición ha estado integrado por destacadas personalidades del ámbito científico y académico, entre ellas José Antonio Fernández, catedrático emérito de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Burgos; Ana Rodríguez, delegada de la Agencia Europa Press en Castilla y León; Susana Aguado, directora de la Fundación EXECYL; María Isidoro, jefa del Servicio de Análisis Clínicos/Bioquímica Clínica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Juan Luis Arsuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana y Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en 1997. Ha ejercido como secretario Jesús Ignacio Sanz.