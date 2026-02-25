Las bolsas solidarias de Vegalsa-Eroski que crean ilusión: dona más de 3.500 euros a proyectos sociales

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski ha hecho entrega de dos cheques por un importe total de 3.533 euros

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski ha hecho entrega de dos cheques por un importe total de 3.533 euros a distintas causas sociales, reforzando así su compromiso con las comunidades en las que opera.

Del total donado, 1.479 euros se han destinado a la Fundación Meniños, a través de su enseña Eroski, mientras que 2.054 euros han sido entregados a DOWN ESPAÑA mediante la enseña Autoservicios Familia.

El importe donado procede de la recaudación obtenida durante el pasado año gracias a la venta de bolsas solidarias y reutilizables, disponibles por 1,25 euros la unidad. Estas bolsas se comercializan en los 79 establecimientos Autoservicios Familia de Galicia, Asturias y Castilla y León, así como en los 100 hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center de Galicia.

Desde Vegalsa-Eroski han trasladado su agradecimiento a los clientes que, con la compra de estas bolsas, contribuyen directamente al desarrollo de programas sociales.

La compañía destaca el doble valor de esta iniciativa: social, al respaldar proyectos de apoyo a familias y menores y fomentar la inclusión de personas con síndrome de Down; y ambiental, ya que las bolsas están fabricadas con un 85% de material reciclado, promoviendo así hábitos de consumo más sostenibles.

La coordinadora del Programa de Integración Familiar de Fundación Meniños en la provincia de Pontevedra, Andrea Araújo Taboada, subrayó el compromiso de la compañía con la protección de la infancia vulnerable.

Según explicó, la implicación tanto de Vegalsa-Eroski como de sus clientes permite reforzar programas de acompañamiento, educación y prevención, generando entornos seguros para niños y niñas en Galicia.

Por su parte, el miembro de la Junta Directiva de DOWN ESPAÑA, Manuel Álvarez Esmoris, destacó que ha sido un honor participar en esta iniciativa conjunta.

A su juicio, el apoyo de la empresa y de las personas que han colaborado adquiriendo las bolsas solidarias demuestra cómo la cooperación entre compañías, clientes y entidades sociales puede generar un impacto real en la mejora de la inclusión y la calidad de vida de las personas con síndrome de Down.

Nuevas entidades beneficiarias en 2026

En el marco de esta acción solidaria, la compañía celebró dos actos de entrega de cheques que sirvieron también para presentar a las nuevas asociaciones beneficiarias de las bolsas solidarias durante 2026.

En esta nueva etapa, la Federación Alzheimer Galicia (FAGAL) recibirá lo recaudado en los hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center, mientras que la Federación Española de Párkinson percibirá los fondos procedentes de la venta en los establecimientos Autoservicios Familia.

El acto celebrado en el Eroski Center de Portanet, en Vigo, contó con la presencia de Andrea Araújo Taboada; el vicepresidente de la Federación Alzheimer Galicia, Jesús Villar Antelo; la representante del área de RSE de Vegalsa-Eroski, Irasema Dámaso; y la responsable de turno del establecimiento, Verónica Alonso Lameiro.

Por otra parte, en el Autoservicios Familia de Ares tuvo lugar el segundo encuentro, al que asistieron la vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Párkinson y directora de la Asociación Párkinson Galicia A Coruña, Mila Oleiro, y Manuel Álvarez Esmoris, de DOWN ESPAÑA, acompañados también por Irasema Dámaso y la jefa de tienda, Carmen Sanmartín.

Desde la compañía insisten en que esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a una sociedad más solidaria y sostenible, destinando cada año la recaudación de las bolsas solidarias a diferentes entidades sociales y proyectos en los territorios donde desarrolla su actividad.