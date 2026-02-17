La evolución favorable da un respiro a Castilla y León, que reduce el riesgo de inundaciones en tres provincias

La evolución favorable ha propiciado que varias delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León hayan tomado la decisión de descender los niveles de riesgo del plan de Protección Civil (Inuncyl). Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene el nivel rojo en 11 tramos de ríos.

El nivel del Inuncyl se ha reducido de 2 a 1 en los cauces de León y Segovia, mientras que se ha desactivado la alerta en Ávila. Por otro lado, en Burgos se ha decidido mantener la situación 1, con aviso amarillo en algunos tramos de la cuenca del Ebro.

En este último caso, existen también avisos amarillos y rojos en algunos tramos de la cuenca del Duero y varias carreteras con incidencias, tanto por nevadas como por viento, lluvias, inundaciones o desbordamientos.

En Ávila, el plan por riesgo de inundaciones se ha desactivado a las 11:45 horas de este martes al desaparecer las circunstancias que dieron lugar a su declaración. En León se habla de una "tendencia positiva general" en los ríos, pero se mantiene la vigilancia preventiva por los posibles deshielos y evolución meteorológica.

Segovia ha reducido de 2 a 1 la situación al entenderse que las posibles emergencias puedan atenderse con medios locales sin necesitar de recursos extraordinarios. La decisión viene motivada igualmente al mantenerse únicamente dos estaciones de aforo en aviso rojo, pero con estabilidad.

En estos momentos, de los 11 tramos de ríos que la CHD mantiene en nivel rojo, 10 presentan una tendencia descendente o están estables. La única estación de aforo que registra un caudal ascendente es la de Herrera de Duero (Valladolid), que transporta actualmente 610 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, el nivel 1 también se elevó por la crecida del río Duero en la ciudad de Zamora, donde se ha llegado a registrar unas cifras de 1.404 metros cúbicos por segundo, aunque ahora mismo la tendencia es descendente, según la CHD.

Este mismo río también supera los 1.300 metros cúbicos en la estación de Toro-Duero. También hay tramos en Segovia del río Riaza en nivel rojo, del Duero en Soria, a la salida del embalse de La Cuerda del Pozo, en Navapalos, en Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Vadocondes y Aranda de Duero (Burgos), o en Guareña (Zamora).