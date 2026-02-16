Zamora, en el foco de CSIF: sin prevención forestal ni convenios y con cientos de plazas vacantes en Correos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha situado a la provincia de Zamora en el centro de sus denuncias públicas al advertir tanto del deterioro de las condiciones laborales en la Junta como de la falta estructural de personal en el servicio postal.

Por un lado, el sindicato ha anunciado la denuncia del convenio de laborales de la Junta de Castilla y León, caducado el 31 de diciembre de 2025, que afecta a unos 13.000 trabajadores en la Comunidad. CSIF rechaza su prórroga y exige la negociación “urgente” de un nuevo marco, al considerar que el anterior ha sido “nefasto, injusto, insuficiente y discriminatorio”.

Entre los incumplimientos, señala la falta de reclasificación profesional, la revisión de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) o la funcionarización del personal informático.

La organización también denuncia la rebaja de titulaciones en distintas categorías, reclama la creación de plazas de técnico superior de Educación Infantil, la supresión de jornadas parciales en Educación y más contratación en centros residenciales para evitar trabajar bajo mínimos.

En clave provincial, CSIF califica de “especialmente dolorosa” la situación en Zamora tras los graves incendios del pasado verano. Según el sindicato, pese a las promesas de la Junta y a la publicación de un plan oficial, no se están realizando trabajos de prevención y limpieza en el monte.

Critica que no se haya reforzado el operativo contra incendios ni mejorado las condiciones laborales, y denuncia falta de planificación, formación, equipos y herramientas adecuadas, además del retraso en el reconocimiento de la figura de bombero forestal y en la ley de agentes medioambientales.

A ello se suma la existencia de 563 vacantes sin cubrir en los servicios territoriales de la Junta en Zamora —353 de funcionarios—, con especial incidencia en Agricultura y Ganadería y Servicios Sociales. CSIF advierte de que esta carencia, agravada en los últimos años, repercute directamente en la atención al ciudadano y en la calidad de los servicios públicos.

Carteros

En paralelo, CSIF, junto al Sindicato Libre de Correos y Unión General de Trabajadores (UGT), ha denunciado la falta estructural de personal en Correos en la provincia. Según los sindicatos, en algunas unidades la plantilla operativa está reducida hasta en un 50%, mientras la empresa exige cubrir el 100% del trabajo, lo que provoca sobrecargas, ampliaciones de rutas y riesgos para la salud laboral.

Las organizaciones alertan además de que la imposición unilateral de recargos y ampliaciones podría suponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y comprometer el cumplimiento del Servicio Postal Universal

Ante la falta de respuesta, han iniciado concentraciones informativas y reivindicativas que continuarán hasta que se adopten medidas que refuercen las plantillas y garanticen la calidad del servicio en Zamora.