Más de 130.000 trabajadores de Castilla y León ganarán 1.221€ tras otra subida del Salario Mínimo Interprofesional

Francina Armengol, presidenta del Congreso; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Eduardo Parra / Europa Press.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las organizaciones sindicales, sin el respaldo de la patronal, tendrá un impacto directo en Castilla y León, donde más de 130.000 trabajadores verán incrementadas sus nóminas a lo largo de 2026.

El nuevo acuerdo fija el SMI en 1.221 euros en 14 pagas, lo que supone un incremento de 518 euros anuales.

Una subida que adquiere especial relevancia en la Comunidad, caracterizada por salarios medios inferiores a la media nacional y por un contexto de inflación que, en los últimos años, ha tensionado la economía de miles de hogares.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha valorado el acuerdo como “un buen día” para la Comunidad y ha definido el SMI como “una palanca para mejorar el poder adquisitivo”.

El incremento beneficiará principalmente a los sectores con mayor precariedad salarial en Castilla y León, como el empleo doméstico, el comercio, la hostelería, la agricultura y la ganadería o el transporte. En estos ámbitos, donde abundan los contratos con remuneraciones próximas al mínimo legal, la subida puede suponer un alivio tangible en el poder adquisitivo.

Además, el impacto será especialmente significativo entre colectivos como jóvenes, personas inmigrantes y mujeres, que concentran una parte importante de los empleos con salarios más bajos.

En una comunidad con un acusado problema demográfico y una población envejecida, el refuerzo de los ingresos en las capas más jóvenes también puede contribuir a fijar población y mejorar las condiciones de vida.

Desde el sindicato subrayan que, en una región donde los sueldos están por debajo de la media estatal, cualquier avance en el salario mínimo tiene un efecto tractor sobre el conjunto de las retribuciones.

No obstante, desde UGT se insiste en que el objetivo debe ir más allá. La organización considera que el SMI debería situarse en el 60% del salario medio de la Unión Europea, lo que equivaldría a 1.444 euros brutos mensuales.

Asimismo, emplazan a la patronal a trasladar este impulso al ámbito de la negociación colectiva para actualizar los salarios en Castilla y León y acercarlos, al menos, a la media nacional.

Sin acuerdo con la patronal

El pacto se ha cerrado únicamente con las organizaciones sindicales, sin el respaldo empresarial. Aun así, el Ejecutivo ha defendido la medida como un paso más en la senda de incrementos progresivos del salario mínimo iniciada en los últimos años, con el objetivo de reducir la desigualdad salarial y reforzar el consumo interno.

Desde UGT Castilla y León concluyen que “la riqueza la generamos entre todos y es de justicia social que se reparta”.