Los cuatro restaurantes que estrenan el deseado Sol de la Guía Repsol: dos en Valladolid, Salamanca y La Granja

Nauzet Betancort (Arrope), Borja Aldea (La Granja), la familia de El Bar (Valladolid) y José Manuel Pascua (Salamanca) Cedidas por Guía Repsol

Castilla y León cuenta desde este lunes con cuatro nuevos restaurantes reconocidos con 1 Sol Guía Repsol: ‘Arrope’ (Rueda) y ‘El Bar’ (Valladolid), en la provincia de Valladolid; ‘Pascua’, en Salamanca, y ‘Reina XIV’, en la localidad segoviana de La Granja de San Ildefonso.

Con estas incorporaciones, la Comunidad suma un total de 54 restaurantes galardonados: 39 con Un Sol y 15 con Dos Soles.

Arrope es un restaurante gastronómico ubicado en las bodegas históricas de Yllera, a unos 20 metros bajo tierra, en el centro de Rueda (Valladolid). Ocupa antiguas galerías del siglo XV reconvertidas en “gastrobodega”, con una propuesta de cocina contemporánea muy ligada al entorno castellano y a los vinos de la zona.

Por su parte, “El Bar” es un restaurante de cocina española tradicional situado en pleno centro de Valladolid, en la calle Menéndez Pelayo 8. Informal pero cuidado, con barra y pequeño comedor en dos alturas, muy orientado a raciones para compartir, comidas y cenas.

Sus platos estrella son la ensaladilla, arroces del día, rabo de toro, oreja confitada, chipirones a la plancha, torrija y tarta de queso.

Pascua es un restaurante gastronómico de cocina castellana “purista” situado dentro del Eunice Hotel Gastronómico, en plena Plaza de Monterrey de Salamanca. Su chef es José Manuel Pascua, que da nombre al restaurante y firma una propuesta de autor basada en la pureza del ingrediente y los sabores de la memoria familiar.

Por último, Reina XIV es un restaurante gastronómico de cocina actual inspirado en la corte de Felipe V, situado en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso (Segovia), frente al Parador y muy cerca del Palacio Real. Su chef es Borja Aldea, formado en casas como Etxanobe o Disfrutar, al frente del proyecto familiar

Platos emblemáticos citados: Bollo Isabel de Farnesio, Judiones de La Granja con consomé de faisán, Trucha segoviana 2.0, además de postres como el “Postre de la Reina Victoria Eugenia”.

“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas”, ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Asimismo cree que “las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector”.

En el Olimpo

Entre los 83 nuevos Soles que se suman este año a la comunidad de Guía Repsol, se distinguen 3 restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: ‘A Tafona' (A Coruña), ‘Ramón Freixa Atelier’ (Madrid) y ‘Voro’ (Mallorca), que evidencian la heterogeneidad que disfrutamos en nuestro país. Donde es posible probar cocinas muy diversas que defienden los fundamentos del lugar en el que están enclavadas, pero comparten una cultura común como nexo de unión.