La huelga médica cancela en Castilla y León 4.048 consultas y 259 intervenciones: "Es contra el Gobierno y la ministra"

Concentración de médicos en la puerta del hospital Gregorio Marañon. en huelga contra la reforma del Estatuto Marco. Juan Lázaro ICAL

El sistema sanitario de Castilla y León afronta así una semana de alta tensión, con miles de pacientes afectados y la incertidumbre sobre la evolución de un conflicto que podría prolongarse en los próximos meses.

Así, la huelga nacional de médicos convocada por los sindicatos sanitarios ha tenido este lunes un seguimiento medio del 20% en los centros dependientes de la Junta de Castilla y León, según los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas sanitarias de la Comunidad durante el turno de mañana.

El paro ha sido secundado por 1.342 facultativos de los 6.705 profesionales previstos en ese turno. En el conjunto de centros de SACYL, el seguimiento ha alcanzado una media del 27% en Atención Hospitalaria, con 1.126 profesionales en huelga, y del 9% en Atención Primaria, donde han parado 216 médicos.

Desde la Junta se advierte de que, aunque la disputa se esté desarrollando en el ámbito del Ejecutivo central, las consecuencias recaerán directamente sobre las comunidades autónomas y los ciudadanos.

En este sentido, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que “los sindicatos médicos por unanimidad hacen una huelga contra el Gobierno de España, contra la ministra de Sanidad” y ha pedido que el Ejecutivo central “haga una reflexión”.

Mañueco ha reclamado la retirada inmediata del Estatuto Marco y la apertura de una negociación “real” con los profesionales sanitarios.

“Pedimos al Gobierno que retire de manera inmediata el Estatuto Marco y que haga una negociación real con los profesionales de la medicina y que en vez de provocar huelgas nos dé lo que le pedimos: que ponga a disposición de todas las comunidades más médicos especialistas", ha afirmado.

Para concluir: "Eso que es lo que tiene que hacer no lo hace y provoca una huelga que van a sufrir todos los usuarios de la sanidad pública de toda España”.

Seguimiento por provincias

Por provincias, los datos de participación han sido desiguales. En Ávila el seguimiento ha sido del 9,44 % (37 médicos en huelga); en Burgos, del 26,58 % (206); en León, del 27,59 % (344); en Palencia, del 19,71 % (68); en Salamanca, del 14,90 % (195); en Segovia, del 19,27 % (79); en Soria, del 28,91 % (61); en Valladolid, del 18,65 % (311); y en Zamora, del 11,78 % (41 facultativos).

El impacto asistencial ha sido significativo. En Atención Primaria se han estimado 6.155 consultas suspendidas de medicina familiar y pediatría durante la mañana. Por áreas de salud, las anulaciones se distribuyen del siguiente modo:

Ávila (455), Burgos (595), León (1.668), El Bierzo (266), Palencia (399), Salamanca (987), Segovia (210), Soria (350), Valladolid Este (301), Valladolid Oeste (343) y Zamora (581).

En el ámbito hospitalario se han cancelado 259 intervenciones quirúrgicas, 641 pruebas diagnósticas y 4.048 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

La huelga, convocada del 16 al 20 de febrero, forma parte de una serie de paros que podrían repetirse una semana al mes hasta mediados de año. El origen del conflicto se sitúa en la negociación del Estatuto Marco a nivel nacional.