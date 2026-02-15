Líderes históricos del PSOE en Castilla y León coinciden con Felipe: del "votaré a Feijóo" al "sanchismo no es socialismo"

Las palabras de Felipe González, histórico dirigente del PSOE y expresidente del Gobierno, anunciando que no votará a Pedro Sánchez y que optará por el voto en blanco han abierto una grieta pública en el socialismo español que va más allá de un simple gesto o comentario.

El ESPAÑOL Castilla y León ha querido conocer la posición de antiguos cargos y referentes históricos del partido, especialmente en Castilla y León, donde varios exdirigentes han respaldado, matizado o incluso superado su posicionamiento. Y más pensando que el próximo 15 de marzo habrá que acudir a las urnas en la Comunidad. ¿Prefieren votar en blanco que hacerlo por el PSOE sanchista?

El caso más contundente es el de Jesús Cuadrado Bausela, exdiputado y exsecretario provincial del PSOE en Zamora, que no solo comparte el diagnóstico crítico de González sobre el actual rumbo del partido, sino que da un paso más al anunciar abiertamente su voto a Alberto Núñez Feijóo.

En una línea similar de desafección, Juan Luis Gordo, ex secretario provincial en Segovia, respalda “plenamente” las palabras del expresidente y no descarta el voto en blanco si considera que el partido ha traspasado las “líneas rojas” ideológicas que, a su juicio, definían el socialismo.

Desde una posición de respeto pero también de firme crítica al actual liderazgo, Soraya Rodríguez, ex portavoz del PSOE en el Congreso, defiende la coherencia de González y considera que su decisión es una forma “honesta y valiente” de protesta ante lo que interpreta como una deriva del partido.

Miguel Cid, exsenador y exalcalde de Ciudad Rodrigo, coincide en que el “sanchismo” no representa los valores tradicionales del PSOE.

Mientras que Juan José Laborda, expresidente del Senado, augura que, si Sánchez repite como candidato, la abstención y el voto en blanco podrían convertirse en la opción mayoritaria dentro del espacio socialista desencantado.

Lo que está claro es que son muchas las voces socialistas que cuestionan abiertamente el liderazgo y la estrategia política de Pedro Sánchez. Luego a la hora de votar, ya se sabe…el voto es secreto.

Jesús Cuadrado Bausela

El exdiputado nacional y exsecretario general del PSOE de Zamora, Jesús Cuadrado Bausela (Castroverde de Campos, 1952), ha ido un paso más allá que Felipe González en su crítica al actual rumbo del socialismo español.

Si el expresidente del Gobierno sorprendía al asegurar que preferiría votar en blanco antes que apoyar a Pedro Sánchez, Cuadrado es tajante: “Yo voy a votar a Núñez Feijóo. No tengo ninguna duda”.

El histórico dirigente socialista sostiene que el momento político actual no admite equidistancias. “La alternativa real en España es o Pedro Sánchez o Núñez Feijóo. No hay más. Votar en blanco es desentenderse de la responsabilidad”, afirma.

“Felipe ha hecho un excelente diagnóstico, pero se ha negado a proponer la receta”, señala. A su juicio, votar en blanco no resuelve el dilema de fondo: “Aquí no se trata de votar a Pedro Sánchez o quedarse en casa. Se trata de decidir quién gobierna España. Y solo hay dos alternativas”.

Fue cabeza de lista por Zamora del PSOE en las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 1995 por lo que conoce bien los entresijos del partido por lo que el análisis de Cuadrado, también geógrafo, se traslada también al ámbito autonómico. Además hace años ya adelantó en columnas en EL ESPAÑOL la deriva del sanchismo.

De cara a las próximas elecciones en Castilla y León, no ve margen para que el PSOE construya una alternativa creíble mientras esté “absolutamente condicionado por la política de Pedro Sánchez”.

“Veo una candidatura más sanchista que el sanchismo. Repite el catecismo de la A a la Z”, señala en referencia al liderazgo socialista en la Comunidad. A su juicio, es “imposible” defender en Castilla y León cuestiones como la financiación singular catalana sin que eso tenga coste político.

“Estoy viendo una campaña cargada de eufemismos. Pero los eufemismos son trucos para no enfrentarse a la realidad. No puedes decir que el estado del bienestar está en riesgo cuando Castilla y León tiene los mejores indicadores en listas de espera, dependencia o rendimiento escolar”, argumenta.

Por ello, tampoco en el ámbito autonómico alberga dudas: “Desgraciadamente, aquí también compiten Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Y no veo otra alternativa que apoyar al PP”. Cuadrado considera que, si los ciudadanos otorgan una mayoría suficiente a la suma de PP y Vox, “estarán obligados a entenderse” para evitar un nuevo bloqueo institucional.

Juan Luis Gordo

El ex secretario general del PSOE de Segovia (2008-2011), exdiputado y exsenador socialista y ex subdelegado del Gobierno en esa provincia (2004-2009), Juan Luis Gordo, que dejó el partido y pidió la “renuncia inmediata” de Sánchez en junio de 2025 ante la proliferación de escándalos de corrupción, asegura compartir “plenamente” las palabras de Felipe González.

“Yo abandoné el PSOE porque no me sentía identificado con los ideales por los cuales yo me impliqué en la vida pública hace más de 37 años”, recuerda, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Con todo, reconoce que la Comunidad tiene “algún hecho diferencial” con respecto a la política nacional pero señala que, si el PSOE “supera las líneas rojas” del ideario político con el que se identifica seguirá “la misma línea de González” y votará en blanco.

“Así he actuado siempre y con anterioridad. La esencia de un partido no la predefinen sus siglas, sino el contenido y alcance de sus políticas. La dignidad personal de cada uno para mí debe estar por encima de intereses de parte”, apunta.

Gordo asegura estar “de acuerdo” con el expresidente del Gobierno pero considera que “el voto ciudadano debe ser libre y no obedecer a consignas”. “Yo sé perfectamente lo que he de hacer y votaré en el sentido que vea yo que se favorecen los intereses generales de mi tierra”, afirma.

Soraya Rodríguez

Quien fuera portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados entre 2012 y 2014 y eurodiputada por Ciudadanos entre 2019 y 2024, la vallisoletana Soraya Rodríguez, asegura que las declaraciones de González le merecen “todo el respeto”.

“Son coherentes y honestas porque si, como es su caso, no sólo no comparte la política de Sanchez y sus socios sino que además cree que daña el interés general de España y de los españoles lo honesto es no contribuir a ello votándole”, apunta.

Y considera que es “lógico” que “quien lo ha sido todo en el PSOE y ha escrito como presidente del Gobierno la mejor etapa de la socialdemocracia de España” no se plantee abandonar el partido y “sienta que quien debería irse es quien lleva años traicionando los principios del socialismo español”.

“Y desde esa decisión firme de no abandonar su militancia es también lógico que manifieste que no votará a otro partido y que la manifestación más dolorosa de crítica y protesta de un militante es manifestar públicamente su voto en blanco”, señala.

Rodríguez asegura que “esa posición y sentimiento hacia el actual PSOE es compartida por mucha gente” y considera “incomprensibles e indecentes” las críticas de “dirigentes sanchistas” como Patxi López al expresidente del Gobierno, al que calificó de “referente de la derecha”.

“Al menos deberían reflexionar y pensar que tal vez los casi 100.000 votos perdidos en Extremadura o los 39.000 en Aragon pertenecen a votantes socialistas que han decidido no apoyar más al partido socialista hasta que cambien sus dirigentes y sus políticas”, apunta.

La exportavoz del PSOE en el Congreso califica la posición de González de “responsable, honesta y valiente” y asegura que esa ha sido siempre “su manera de estar en política”. “También lo es la de los que sin haber cambiado de principios, y precisamente por ello, nos hemos visto obligados a dejar el partido. Como lo es buscar e intentar crear espacios políticos que suplan el de la socialdemocracia abandonada por el PSOE”, afirma.

Con todo, asegura preferir no pronunciarse acerca de su voto en las autonómicas del próximo 15 de marzo.

Miguel Cid

El exsenador del PSOE por la provincia de Salamanca (1982-1986) y exalcalde de Ciudad Rodrigo (1983-1991), Miguel Cid, comparte “plenamente” la opinión del expresidente del Gobierno.

“El sanchismo no es socialismo sino oportunismo para mantenerse en el Gobierno”, asegura. Cid, que no está empadronado en Castilla y León y, por lo tanto, no votará el próximo 15 de marzo, asegura que, en próximas convocatorias electorales, no votará a “ningún otro partido” pero “tampoco al que ahora dirige con mano de hierro Pedro Sánchez pervirtiendo nuestros valores de siempre y pactando con partidos antiespañoles y separatistas”.

Juan José Laborda

Quien fuera secretario general del PSOE de Castilla y León entre 1985 y 1990 y presidente del Senado entre 1989 y 1996, Juan José Laborda, que ha firmado manifiestos pidiendo la dimisión de Sánchez, se muestra convencido, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, de que si en las próximas elecciones generales el candidato socialista es el actual presidente del Gobierno “posiblemente el partido de la izquierda más votado sea la abstención y el voto en blanco”.

Laborda, al no estar empadronado en la Comunidad, no votará en las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Cecilio Vadillo

Cecilio Vadillo es otro socialista histórico que tiró la toalla hace años. Llegó a ser subdelegado del Gobierno en Valladolid y antiguo número dos de la candidatura del PSOE al Congreso por esta provincia.

Apoyó a Eduardo Madina en las primarias que en 2014 ganó Pedro Sánchez, y desde hace muchos años ya se muestra crítico con la actual gestión del Partido Socialista, aunque asegura que todavía no se ha planteado dejar de votar al PSOE en las próximas elecciones generales. En 2023 dejó el partido.

Vadillo ha valorado las recientes declaraciones del expresidente Felipe González, subrayando el peso político de sus palabras. “Felipe es un referente dentro del Partido Socialista. Así como mi opinión cuesta poco, creo que la de Felipe es bastante significativa”, afirma.

No obstante, considera que aún queda tiempo para las elecciones generales y evita posicionarse de forma definitiva.

Preguntado sobre la posibilidad de votar en blanco tras tantos años apoyando al PSOE, Vadillo reconoce que puede entender que haya ciudadanos que se lo planteen. “Entiendo que haya gente que se pueda plantear todas las opciones que quiera”, señala, aunque insiste en que personalmente no ha tomado esa decisión de cara a las generales, pero tampoco dice que sí.

En el ámbito autonómico, admite cierta decepción con el liderazgo socialista en Castilla y León. Aunque asegura mantener buena relación personal con el secretario autonómico, Carlos Martínez, reconoce que se siente “un poco enfadado” por la falta de respuesta a las peticiones de reunión de la plataforma por el soterramiento ferroviario en Valladolid, de la que forma parte.

“Presumimos de ser participativos y de empatizar con los problemas de los ciudadanos, pero hemos pedido una reunión dos veces y ni siquiera nos han contestado”, lamenta.

Pese a ello, asegura que inicialmente tenía intención de votarle, aunque ahora reconoce que deberá reflexionarlo. “En principio lo tenía pensado, pero no me ha gustado nada este gesto”, concluye.