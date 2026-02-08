Los 154 kms de Castilla y León que miran al resultado de las urnas de Aragón: hospital sin fronteras y apagón digital

Urna electoral con las banderas autonómicas de Aragón y Castilla y León Imagen creada por IA

El mapa político de la España autonómica se somete a un nuevo examen. Este domingo 8 de febrero, los ciudadanos de Aragón acuden a las urnas para elegir a sus representantes, mientras que el 15 de marzo será el turno de Castilla y León.

En este contexto de efervescencia democrática, la gestión de lo cotidiano cobra más relevancia que nunca, especialmente en los 154,45 kilómetros de frontera administrativa que ambas comunidades comparten, íntegramente ubicados en la provincia de Soria.

Estas dos regiones históricas no solo tienen a la reina Isabel y al rey Fernando como nexo de unión, comparten más aspectos. Desgraciadamente también la despoblación y otras cuestiones que han sido tratadas en numerosas reuniones que se han mantenido en las últimas décadas.

El informe de seguimiento del Protocolo de Colaboración al que ha tenido acceso este medio revela que la relación entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Aragón no solo se mantiene desde hace muchos años, sino que se ha renovado el pasado 2024 para adaptarse a las "necesidades reales de la ciudadanía".

Para quienes viven en las zonas limítrofes, la administración mantiene diferentes convenios de colaboración que son muy útiles para los vecinos. Los datos de 2024 reflejan una integración sanitaria de facto.

Por ejemplo, en Atención Primaria, pacientes aragoneses de localidades como Pomer o Pozuel de Ariza reciben atención en los centros de salud sorianos de Ólvega y Arcos de Jalón.

También se viven hospitales sin fronteras, es decir, el Hospital General Ernest Lluch de Calatayud atendió a 223 pacientes de la zona de Arcos de Jalón, mientras que el Complejo Asistencial de Soria dio cobertura a 467 pacientes aragoneses.

La burocracia también se agiliza; durante el último año se gestionaron 33 traslados de expedientes de dependencia entre ambas regiones para facilitar la vida de las familias.

La colaboración educativa busca optimizar recursos y garantizar la equidad. Actualmente, se facilita la escolarización en la comunidad más cercana al domicilio, independientemente del límite administrativo.

En el curso 2024-2025, 4 alumnos residentes en Aragón cursaron sus estudios en centros de Soria. Además, los programas de movilidad juvenil permitieron que 48 jóvenes participaran en campamentos y campos de voluntariado conjuntos.

El nuevo protocolo aprobado a finales de 2024 ha expandido los 15 ámbitos originales de 2009 hacia áreas de vanguardia. Entre las novedades destacan también estrategias contra la ludopatía. En este caso, el objetivo es compartir técnicas legislativas y programas de prevención del juego.

También se ha firmado un acuerdo pionero en telecomunicaciones que permitirá usar repetidores de una comunidad para que la señal de TV autonómica llegue a zonas de difícil orografía en la comunidad vecina.

Y se fomentarán agrupaciones de municipios interautonómicos para sostener puestos clave como secretarios o tesoreros en zonas rurales de baja población.

"La colaboración se fundamenta en la especial relación de vecindad y la necesidad de abordar conjuntamente asuntos de interés común", explican desde la Junta.

El Corredor de la Competitividad

Más allá de los servicios básicos, ambas administraciones han hecho frente común en materia de infraestructuras.

El foro celebrado en marzo de 2024 por el Corredor Cantábrico-Mediterráneo subrayó la importancia estratégica de Soria y Miranda de Ebro.

La exigencia es clara: la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón y mejoras en la conectividad para impulsar la competitividad empresarial de todo el noreste peninsular.