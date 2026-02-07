Mañueco pedirá al Gobierno que declare zona gravemente afectada los lugares afectados por las inundaciones

La localidad de Balboa (León), afectada por el temporal de lluvias, y Alfonso Fernández Mañueco (Fotos: César Sánchez y Rubén Cacho - Ical)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado, 7 de enero, que pedirá al Gobierno de España la declaración por zonas gravemente afectadas por emergencias los lugares de la Comunidad que hayan sufrido inundaciones.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía en su conjunto para que tome "preocaución" ante esta situación de borrascas en España y en Castilla y León, centrándose en la "prevención" y ha pedido que se sigan todas las instrucciones dictaminadas por la Agencia de Protección Civil, los canales de comunicación del 112 o cualquier otra autoridad.

Por otro lado, ha informado de que está constituido el centro de control de emergencias del 112 y se han decretado los planes de inundaciones en las nueve provincias de la Comunidad.

De igual manera, ha asegurado que todos los servicios de las delegaciones territoriales están en "coordinación y alerta por precaución y prevención".

Respecto a la población, ha insistido en que actuén con la "máxima precaución" y sigan las indicaciones y, en caso de emergencia, suban a lugares elevados o llamen al 112 para recibir las indicaciones pertinentes.

Mañueco también ha garantizado que están en "colaboración" con el Gobierno de España y en "contacto permanente" con el resto de instituciones, "muy especialmente con los ayuntamientos sobre los municipios más afectados".

Además, ha reconocido que la situación en el terreno "está al límite de absorción de agua", mientras que las previsiones son de que van a seguir lloviendo.

"No sabemos la intensidad ni la respuesta ni de los ríos, arroyo, riachuelos o los cauces por donde habitualmente no pasa el aguas y ahora les vemos inundados", ha añadido, pidiendo, una última vez, que estén atentos a la evolución del temporal.