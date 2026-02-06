La borrasca Marta traerá fuertes nevadas a Castilla y León este fin de semana: la Aemet activa el aviso naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este fin de semana el aviso naranja por nevadas, a causa de la llegada de la borrasca Marta, con acumulados que podrían llegar hasta los 20 centímetros en la Cordillera Cantábrica de León, el Sistema Central de Ávila y la comarca zamorana de Sanabria, cuyos espesores se esperan a partir de los 1.200-1.300 metros.

Sin dejar las precipitaciones en forma de nieve, la Aemet también ha activado el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica de Palencia y en el Sistema Central de Soria, Salamanca y Segovia, en el caso de espesores de hasta diez centímetros; mientras que los acumulados oscilarán entre dos y cinco centímetros en el sur de Ávila, la meseta de Segovia y Soria, la Ibérica burgalesa y soriana, así como en El Bierzo.

Además, durante la jornada de este sábado, 7 de febrero, el sur de Ávila y de Salamanca se encontrará en aviso amarillo por lluvias, cuyas previsiones estiman hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, las cuales podrían ir acompañadas de granizo. La llegada de la nueva borrasca Marta deja un fin de semana frío en toda la Comunidad, con temperaturas mínimas de 0 grados en Ávila y Segovia.