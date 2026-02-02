Un proyecto europeo para devolver la vida a 57 humedales de Castilla y León: 10,4 millones de euros de inversión

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio destinará 10,45 millones de euros a la conservación y restauración de 57 zonas húmedas de Castilla y León, principalmente de carácter estepario, situadas en las provincias de León, Palencia, Segovia y Soria.

Las actuaciones estarán centradas en la mejora de los ecosistemas y en la reducción de las presiones y amenazas que afectan a estos espacios naturales.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo LIFE HumedalES (LIFE24-IPN-ES-LIFE-HumedalES/101202850), que contempla 284 actuaciones en humedales repartidos por 107 espacios de la Red Natura 2000 de 17 comunidades autónomas, actuando sobre una superficie total de 26.200 hectáreas, de las cuales 579 hectáreas corresponden a Castilla y León.

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 160,5 millones de euros, financiado por la Comisión Europea a través del programa LIFE (30 millones), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (91 millones) y los gobiernos autonómicos y ONG participantes (39,5 millones). Además, se prevé la movilización de 111 millones de euros en fondos complementarios.

El proyecto LIFE HumedalES está coordinado por la Fundación Biodiversidad y cuenta con la participación de distintas unidades del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, trece comunidades autónomas —entre ellas Castilla y León—, dos diputaciones forales, cuatro empresas y fundaciones públicas y cuatro ONG ambientales de referencia en España: SEO/BirdLife, WWF-España, Fundación Global Nature y Fundación Naturaleza y Hombre. Como entidades asociadas participan el Gobierno de Navarra y la organización agraria UPA.

El cronograma del proyecto establece su inicio en abril de 2026 y su finalización en marzo de 2036, con una duración de diez años, durante los cuales se desarrollarán actuaciones de restauración, gestión, seguimiento y comunicación.

Zonas de actuación en Castilla y León

Las actuaciones previstas abarcan 57 zonas húmedas integradas en 12 espacios de la Red Natura 2000 de Castilla y León.

En León, se actuará en siete humedales de los espacios Oteros-Cea, Lagunas de los Oteros y Oteros-Campos, de gran importancia para la avifauna esteparia. Palencia concentra el mayor número, con 29 zonas húmedas en los espacios La Nava-Campos Norte y Sur y en las Lagunas del Canal de Castilla.

En Segovia, se incluyen 19 zonas húmedas en los espacios Lagunas de Cantalejo, Lagunas de Coca y Olmedo y Valles del Voltoya y el Zorita. Por último, en Soria, se actuará en dos humedales del espacio Sabinares de Ciria-Borobia.

Del presupuesto autonómico, 6,3 millones de euros se destinarán a la restauración ecológica de los humedales, incluyendo 1,42 millones para la adquisición de terrenos colindantes.

Otros 1,3 millones se dedicarán a la mejora del conocimiento y la información, 821.000 euros a acciones de comunicación y divulgación, 635.000 euros al seguimiento del proyecto y 151.000 euros a la evaluación de su impacto.

Las actuaciones permitirán restaurar 578 hectáreas de humedales y adquirir 227,91 hectáreas de terrenos privados.

Los trabajos se centrarán en la recuperación del régimen hídrico, la mejora de la calidad del agua, la restauración de cubetas lagunares, la eliminación de especies exóticas invasoras, la mejora de los entornos degradados y la reducción de impactos derivados del uso público, la ganadería y las infraestructuras energéticas.

El proyecto incluye también un importante bloque de sensibilización y educación ambiental, con señalización de humedales, instalación de observatorios, programas educativos, voluntariado ambiental y la organización de un Congreso de Educación Ambiental.

Día Mundial de los Humedales 2026

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero, la Consejería se suma a esta efeméride cuyo lema en 2026 es “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebremos el patrimonio cultural”.

Con este motivo, se han programado diversas actividades educativas y divulgativas en la Red de Casas del Parque y Centros Temáticos de Castilla y León, con talleres, rutas interpretativas y acciones de voluntariado destinadas a acercar a la ciudadanía el valor ambiental, cultural y social de los humedales.